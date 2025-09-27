Volcadura de unidad de transporte público sobre Calzada Ignacio Zaragoza provoca caos vehicular en la zona
Un camión de transporte público volcó sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza este 27 de septiembre; se registra caos vial en la zona.
Durante las primeras horas de este sábado 27 de septiembre de 2025, se registró la volcadura de una unidad de transporte público sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Guelatao, lo cual provocó una intensa carga vehícular sobre la vialidad.
De acuerdo con las redes sociales del C5 de la Ciudad de México (CDMX), el incidente se registró a la altura de la colonia UH Ejército Constitucionalista en la alcaldía Iztapalapa, por lo cual elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se mantienen en la zona.
Se registra choque en Calzada Ignacio Zaragoza sobre Manuel Rivera Cambas
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Qué pasó en la Calzada Ignacio Zaragoza?
Fue alrededor de las 7:10 de la mañana de este sábado que una unidad de transporte público de la ruta Volcanes, terminó volcando sobre carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza , lo cual provocó un intenso embotellamiento en la zona referida.
Primeros reportes señalan que en el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional, la SSC CDMX, así como paramédicos que atendieron a los usuarios que se encontraban a bordo de este camión de pasajeros dentro de la alcaldía Iztapalapa.
Cirujano experto aclara razones por las que siguen falleciendo personas del accidente de pipa en Iztapalapa
Los sobrevivientes de la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa deberán estar bajo tratamiento 15 años; así son las secuelas de quemaduras.
Tráfico y avance en la Calzada Ignacio Zaragoza
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), informó que de momento continúan laborando servicios de emergencia sobre Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Avenida Guelatao, por lo cual se mantienen las afectaciones en la zona.
Por ello, se informó que como alternativa vial para evitar el tráfico sobre esta avenida, las y los conductores pueden usar Avenida Texcoco para continuar su trayectoria rumbo a la México-Puebla.
⚠️Servicios de emergencia trabajan por volcadura en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Avenida Guelatao, colonia UH Ejército Constitucionalista, @Alc_Iztapalapa #911CDMX #C5OjosDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 27, 2025
Alternativa vial: Av. Texcoco. pic.twitter.com/XLTBjcX7Zw
Números de emergencia en caso de accidentes viales
Con el accidente recién ocurrido sobre Calzada Ignacio Zaragoza, es importante mencionar que en caso de verse involucrado o presenciar un accidente vial, los números de emergencia a los que se debe comunicar la ciudadanía son:
- Cruz Roja: 55 53 95 11 11
- Locatel: 55 56 58 11 11
- Protección Civil: 55 51 28 00 00
- Emergencias: 911
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.