Volcadura de unidad de transporte público sobre Calzada Ignacio Zaragoza provoca caos vehicular en la zona

Durante las primeras horas de este sábado 27 de septiembre de 2025, se registró la volcadura de una unidad de transporte público sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Guelatao, lo cual provocó una intensa carga vehícular sobre la vialidad.

De acuerdo con las redes sociales del C5 de la Ciudad de México (CDMX), el incidente se registró a la altura de la colonia UH Ejército Constitucionalista en la alcaldía Iztapalapa, por lo cual elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se mantienen en la zona.

Se registra choque en Calzada Ignacio Zaragoza sobre Manuel Rivera Cambas [VIDEO] Se registra choque múltiple sobre Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Manuel Rivera Cambas, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la Calzada Ignacio Zaragoza?

Fue alrededor de las 7:10 de la mañana de este sábado que una unidad de transporte público de la ruta Volcanes, terminó volcando sobre carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza , lo cual provocó un intenso embotellamiento en la zona referida.

Primeros reportes señalan que en el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional, la SSC CDMX, así como paramédicos que atendieron a los usuarios que se encontraban a bordo de este camión de pasajeros dentro de la alcaldía Iztapalapa.

Tráfico y avance en la Calzada Ignacio Zaragoza

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), informó que de momento continúan laborando servicios de emergencia sobre Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Avenida Guelatao, por lo cual se mantienen las afectaciones en la zona.

Por ello, se informó que como alternativa vial para evitar el tráfico sobre esta avenida, las y los conductores pueden usar Avenida Texcoco para continuar su trayectoria rumbo a la México-Puebla.

⚠️Servicios de emergencia trabajan por volcadura en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Avenida Guelatao, colonia UH Ejército Constitucionalista, @Alc_Iztapalapa #911CDMX #C5OjosDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad



Alternativa vial: Av. Texcoco. pic.twitter.com/XLTBjcX7Zw — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 27, 2025

Números de emergencia en caso de accidentes viales

Con el accidente recién ocurrido sobre Calzada Ignacio Zaragoza, es importante mencionar que en caso de verse involucrado o presenciar un accidente vial, los números de emergencia a los que se debe comunicar la ciudadanía son:

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Locatel: 55 56 58 11 11

Protección Civil: 55 51 28 00 00

Emergencias: 911

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.