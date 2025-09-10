Explota pipa en Iztapalapa sobre Calzada Ignacio Zaragoza hay varios heridos

Durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró la explosión de una pipa sobre Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, lo cual dejó el cierre parcial de la vialidad mientras elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y demás autoridades laboran en la zona.

Información preliminar dada a conocer, señala que el incendio de la pipa se registró en el bajo puente de la Concordia, el cual colinda con la autopista México-Puebla y otras vialidades importantes con dirección a la capital del país.







Clara Brugada llega al lugar de la explosión de pipa en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya se encuentra en la ubicación donde una pipa de gas explotó provocando varios vehículos quemados y gente herida esta tarde.

Las primeras declaraciones de la mandataria fueron acerca de 57 heridos y 14 trasladados a hospitales cercanos mientras que en sus cuentas de redes sociales amplió dicha información:

Pipa de gas y vehículos involucrados en el incendio en el puente de la Concordia

Elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), dieron a conocer que más allá de la pipa de gas, al menos tres vehículos más se vieron involucrados en el percance vial sobre la C alzada Ignacio Zaragoza.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC realiza labores de vialidad para permitir el paso a los servicios de emergencia, Bomberos y unidades Médicas, derivado del incendio de una pipa y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la #Concordia y la calzada Ignacio #Zaragoza… pic.twitter.com/EwsSLShfzF — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

En el lugar laboran servicios de emergencia de Bomberos, Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales acordonaron la zona para evitar que el percance fuera mayor.

Se reportan múltiples lesionados tras explosión de pipa en la Calzada Ignacio Zaragoza

Luego de la información preliminar dada a conocer, se señaló que varias personas resultaron lesionadas derivado de la explosión, por lo cual algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital de la zona para su atención médica por quemaduras.

Hasta el momento y tras varios minutos de la emergencia, no se ha informado sobre personas que hayan perdido la vida derivado de este trágico accidente en el poniente de la capital del país.

Difunden videos de la explosión de la pipa en la Calzada Ignacio Zaragoza

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento en el que la pipa se incendió y explotó en el bajo puente de la Concordia.

Dentro de las imágenes que se han difundido, se aprecian a varios vehículos afectados así como a personas alejándose del lugar para evitar ser alcanzados por las llamas, las cuales terminaron alcanzado a otras unidades en la zona.

