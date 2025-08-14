Socavón en calzada Ignacio Zaragoza genera caos vial hoy 14 de agosto; rutas alternas

Hoy jueves 14 de agosto se registra caos vial en la calzada Ignacio Zaragoza debido a la aparición de un segundo socavón sobre esta importante vía, a la altura del número 846 en la colonia Pantitlán, Iztacalco, en dirección al Aeropuerto CDMX en el cruce con Río Churubusco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuánto mide el socavón por el que hay tráfico en calzada Ignacio Zaragoza hoy?

El socavón mide aproximadamente 1.5 metros de ancho por 3.5 metros de largo y se formó tras la fractura del piso junto a un cajón de concreto. Esta situación obliga al cierre parcial de carriles mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación.

#PrecaucionVial 🚧🛑Continúan laborando servicios de emergencia por socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza carriles laterales al poniente y Agua Caliente, colonia Agua Caliente, @IztacalcoAl.



🔀Alternativa vial: Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río Frío).#911CDMX#C5OjosDeLaCDMX… pic.twitter.com/FxWGilLg05 — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 15, 2025

La intervención se realiza de manera simultánea con la del primer socavón detectado en la vía rápida de calzada Ignacio Zaragoza, en el cruce con Canal de San Juan, que tiene dimensiones aún mayores: 4 metros de largo y 4.5 de profundidad.

Este hundimiento se presentó ayer cuando una pipa circulaba y se abrió un enorme socavón, por lo que la unidad cayó en su interior. El personal de los servicios de emergencia realizó las maniobras correspondientes para retirar el vehículo que quedó atorado y acordonó el área.

Equipos especializados de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) están realizando una evaluación técnica para definir el método más adecuado para reparar ambos socavones. Durante las labores, se siguen estrictos protocolos de seguridad para minimizar las afectaciones a los conductores y usuarios de esta vía.

No, no lo está soñando. Es un socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza. Tampoco es responsabilidad de este gobierno, por su puesto que no. Es obra de la implacable fuerza de la naturaleza y de Fox... sí, Vicente Fox Quesada junto a Felipe Calderón Hinojosa.



Esto lo planearon. pic.twitter.com/ui6z3DyEJ3 — Cɪᴛɪᴢᴇɴ Fʀᴀɴᴋ 🇲🇽 (@FrankLG) August 14, 2025

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, evitar la zona si es posible y mantenerse informados a través de los canales oficiales para tomar rutas alternas y reducir el impacto del cierre.

Se recomienda planear los traslados con anticipación y atender las indicaciones viales para prevenir accidentes y mayores complicaciones en esta zona crítica de la ciudad.

Alternativas viales por socavón en la calzada Ignacio Zaragoza

Para evitar el tráfico se podría usar como ruta alterna el Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río Frío), así como Eje 1 Norte y la avenida Texcoco.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.