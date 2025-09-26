A propósito de “Lady patadas”, esta es la multa y sanción por golpear, insultar y denigrar policías en CDMX

Los actos cometidos por la ahora conocida como “Lady patadas” en la alcaldía Benito Juárez puede representar una multa de miles de pesos para los capitalinos, pues de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) golpear, denigrar e insultar a policías puede ameritar sanciones en UMAS.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX publicado en 2015, la multa por agredir física y verbalmente a los policías de la capital en este 2025 pueden ir de los 2 mil 262.8 a los 3 mil 394.2 pesos, esto de conformidad con el valor de la UMA vigente y dependiendo la gravedad de la sanción.

¿Qué dicen las leyes en CDMX sobre golpear e insultar policías?

El artículo 7 del reglamento capitalino antes mencionado, señala que la ciudadanía debe contribuir a generar un “ambiente de sana convivencia entre todos los usuarios viales”, por lo cual golpear, denigrar e insultar a policías puede representar una importante multa económica.

Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento -señalan las leyes y normativas de la capital de la República Mexicana.

¿Hay cárcel para las personas que insulten a policías en la CDMX?

A pesar de lo antes mencionado, es importante aclarar que ninguna de las acciones antes señaladas amerita el traslado a prisión de la ciudadanía, sin embargo, los elementos de seguridad de la CDMX están facultados para remitir al Juez Cívico a los responsables.

Será dentro de estos juzgados que se deberán deslindar responsabilidades con la finalidad de contar con las sanciones correspondientes, esto con base en lo establecido por la autoridades de la capital del país.

Casos virales de agresión contra policías en CDMX

Más allá de la ahora llamada “Lady patadas”, es importante mencionar que en la Ciudad de México han ocurrido varios casos de este tipo, pues hombres y mujeres han sido vistos y grabados insultando y golpeando a los elementos de seguridad de la capital del país.

Uno de los casos más sonados en los últimos meses es el de la llamada “Lady racista” . mujer que fue captada en video lanzando insultos discriminatorios contra un oficial de la SSC CDMX en la colonia Condesa.

