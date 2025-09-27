Bloqueos, rodadas y eventos provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy
En la CDMX todos los días hay cortes a la circulación por rodadas, marchas y eventos artísticos y para este sábado se tienen programadas varias movilizaciones.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que para hoy sábado 27 de septiembre se tienen previstos 9 bloqueos , rodadas y diversos eventos artísticos y culturales que provocarán cierres viales en diferentes alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas que busquen alternativas viales.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy
Alcaldía Cuauhtémoc
08:00 en Manzanillo 49, colonia Roma Sur y Atlixco 12, colonia Condesa.
12:00 horas en Mariano Matamoros y Francisco Villa, colonia San Miguel Ajusco ; Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Paseo de la Reforma 41, coloonia Guerrero y Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.
14:00 horas en Av. Juárez, colonia Centro.
15:00 horas en República de Cuba 34, colonia Centro Histórico .
18:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro.
No solo por usar portaplacas, cinco modificaciones a tu auto que te harán pagar multas de miles de pesos
El Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe el uso de portaplacas y otras modificaciones a los autos, conoce de cuánto son las multas por alteraciones.
Alcaldía Tlalpan
08:00 horas en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.
10:00 horas en Av. División del Norte y Calz. del Hueso, colonia Ex Ejido Santa Úrsula Coapa.
Alcaldía Coyoacán
08:00 horas en Av. Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.
Alcaldía Iztacalco
10:00 horas en Oriente 217 y Av. Sur 8, colonia Granjas México.
Alcaldía Iztapalapa
10:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.
¿En qué alcaldías habrá rodadas este sábado?
Alcaldía Cuauhtémoc
- 23:50 horas en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera.
Alcaldía Gustavo A. Madero
- 19:00 horas en Av. 608, colonia San Juan de Aragón Il Sección.
La multa de miles de pesos y sanciones por estacionarse en lugares prohibidos en CDMX este 2025
El estacionarse en lugares prohibidos como cajones para personas con discapacidad o frente a tomas de agua, puede representar una multa de miles de pesos.
Eventos artísticos y culturales programados para hoy
Además, de las concentraciones, estos eventos artísticos y culturales provocarán tráfico pesado en:
- Monumento a la Revolución por la primera Feria del Maíz y la agrobiodiversidad a las 11:00 horas.
- Estadio GNP Seguros a las 21:00 horas por el concierto Zoé Memorex + Rexsexex.
- En el Estadio Ciudad de los Deportes por el partido América vs Pumas de la Liga MX a las 21:00 horas.
Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.