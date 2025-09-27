Bloqueos, rodadas y eventos provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que para hoy sábado 27 de septiembre se tienen previstos 9 bloqueos , rodadas y diversos eventos artísticos y culturales que provocarán cierres viales en diferentes alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas que busquen alternativas viales.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Alcaldía Cuauhtémoc

08:00 en Manzanillo 49, colonia Roma Sur y Atlixco 12, colonia Condesa.

12:00 horas en Mariano Matamoros y Francisco Villa, colonia San Miguel Ajusco ; Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Paseo de la Reforma 41, coloonia Guerrero y Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.

14:00 horas en Av. Juárez, colonia Centro.

15:00 horas en República de Cuba 34, colonia Centro Histórico .

18:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro.

Alcaldía Tlalpan

08:00 horas en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.

10:00 horas en Av. División del Norte y Calz. del Hueso, colonia Ex Ejido Santa Úrsula Coapa.

Alcaldía Coyoacán

08:00 horas en Av. Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

Alcaldía Iztacalco

10:00 horas en Oriente 217 y Av. Sur 8, colonia Granjas México.

Alcaldía Iztapalapa

10:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.

¿En qué alcaldías habrá rodadas este sábado?

Alcaldía Cuauhtémoc



23:50 horas en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera.

Alcaldía Gustavo A. Madero



19:00 horas en Av. 608, colonia San Juan de Aragón Il Sección.

Eventos artísticos y culturales programados para hoy

Además, de las concentraciones, estos eventos artísticos y culturales provocarán tráfico pesado en:

Monumento a la Revolución por la primera Feria del Maíz y la agrobiodiversidad a las 11:00 horas.

a las 11:00 horas. Estadio GNP Seguros a las 21:00 horas por el concierto Zoé Memorex + Rexsexex .

. En el Estadio Ciudad de los Deportes por el partido América vs Pumas de la Liga MX a las 21:00 horas.

