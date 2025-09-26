12 planteles de la UNAM se encuentran en paro tras ataque en CCH Sur, amenaza de bomba en P6 y riñas

La última semana de septiembre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha vivido una serie de pasajes crudos que han llevado a su comunidad de alumnos y trabajadores a tomar como vía de manifestación el paro de labores. Como era de esperarse este movimiento estudiantil se da después de varios hechos que han manchado a la máxima casa de estudios con violencia e incertidumbre.

El pasado 22 de septiembre alrededor de las 2 de la tarde, un joven alumno de nombre Lex Ashton entró a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur (CCH Sur) y con un arma blanca atacó a Jesús Israel Hernández a quien le arrebató la vida. Un par de días después una amenaza de bomba en la Escuela Nacional Preparatoria Número 6 obligó a evacuar el plantel, y el día jueves 25 de septiembre se difundieron imágenes de una riña afuera de la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán en donde tras el acto violento tres personas fueron detenidas.

La Facultad de Filosofía y Letras comunica. pic.twitter.com/agAg0TWuXJ — Filosofía y Letras UNAM (@filos_unam) September 24, 2025

Planteles de la UNAM entran en paro

Ante estos actos de violencia, la comunidad estudiantil ha decidido manifestarse y comenzar con un paro en la UNAM que hasta la tarde de este viernes ya tiene a 12 planteles sin actividades normales y algunas disminución total de labores:

Prepas y CCH de la UNAM en paro:

Oriente

Azcapotzalco

Preparatoria 2

Preparatoria 5

Facultades de la UNAM en paro

Filosofía y Letras

Trabajo Social

Enfermería y Obstetricia

Artes y Diseño

Ciencias Políticas y Sociales

Ciencias en modalidad activa

Música

FES Aragón

Estudiantes se manifiestan en instalaciones e inmediaciones de la UNAM

Tras todos estos actos y principalmente por lo ocurrido en el CCH Sur cientos de estudiantes salieron a marchar a las calles el pasado miércoles, exigiendo justicia y reforzar la seguridad en los planteles de la UNAM. A esta manifestación se unieron padres de familia y al llegar al edificio de la Rectoría bajaron el asta bandera y con el puño en alto llevaron a cabo un minuto de silencio en memoria de Jesús Israel, el joven que fue víctima de apuñalamiento.

Ese mismo día se llevó a cabo una mesa de diálogo con autoridades de la UNAM, en el auditorio del CCH Sur, donde se tocaron principalmente los temas de un pliego petitorio que entre otras cosas habla de seguridad en los planteles.

