¡Que no te multen! Así aplica el Hoy No Circula este sábado 27 de septiembre en CDMX y Edomex

Por ser el cuarto sábado del mes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) espituló que el Hoy No Circula de este sábado 27 de septiembre, aplica para los vehículos con holograma de verificación 1 y terminación de placa par (2, 4, 6, 8, 0), esto dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De igual forma, las autoridades señalaron que este programa de movilidad aplica para todos los autos con holograma de verificación 2 y aquellos que cuenten con placas de otros estados, esto sin importar la terminación de su matrícula.

Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

Las personas que hagan caso omiso a las restricciones por el Hoy No Circula, se pueden hacer acreedoras a una multa que puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la inflación. Es importante señalar que la policía de tránsito está facultada para remitir al corralón al vehículo infractor.

El horario en el que aplica este programa de movilidad es de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, esto dentro de toda la CDMX y algunos municipios del Edomex.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones antes mencionadas la misma CAMe señala que un grueso de la población queda exenta al Hoy No Circula , pues los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los híbridos, eléctricos y motocicletas no entran en este programa de movilidad.

Esto se debe a que los gases contaminantes que emiten estos vehículos no afectan de manera directa al aire de la capital y el mismo Estado de México.

Municipios del Edomex en los que aplica el programa de Sedema

Los municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula este sábado 27 de septiembre hasta las 10:00 de la noche son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo se implementó por primera vez el Hoy No Circula?

Vale la pena mencionar que este programa de movilidad se implementó por primera vez en la cuarta semana de noviembre de 1989, esto por los altos niveles de gases contaminantes que registró el entonces Distrito Federal.

A lo largo de los años este programa ha sufrido cambios en sus restricciones, pues en un inicio únicamente aplicada en temporadas invernales y posterior a época de lluvias.

