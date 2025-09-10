Captan en video el momento exacto de la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza

Imágenes captadas por automovilistas muestran el momento exacto en que una pipa explotó tras volcarse en la calzada Ignacio Zaragoza , dejando un saldo preliminar de 57 personas heridas —19 de gravedad— con quemaduras de segundo y tercer grado.

Esto después de que la tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró una fuerte explosión de una pipa en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó un incendio de gran magnitud y la movilización inmediata de equipos de emergencia.

Sep 10, 2025 | 3:00 pm | CDMX | Momento exacto del choque y explosión de pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.



Es un tragedia como no se había registrado hace mucho. En espera de las cifras oficiales de personas afectadas y todo el daño causado.#Explosión… pic.twitter.com/286VyULjdl — EdoMex Infórmate (@EdoMexInf) September 10, 2025

Autoridades confirman daños en la alcaldía Iztapalapa

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa , informó que la pipa transportaba 49 mil 500 litros de gas, lo que originó que el fuego se intensificara y se mantuviera activo, pues el combustible debía consumirse en su totalidad.

Además, detalló que 18 automóviles y una motoneta resultaron calcinados en el siniestro.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias y helicópteros del Grupo Cóndores a hospitales de la capital para recibir atención médica, luiego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició protocolo para atender la emergencia.

🚨 Por instrucciones de la presidenta de México, @Claudiashein, nuestra titular @laualzua se dirige a Iztapalapa para coordinar la #MisiónEco tras la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, cerca del paradero de Santa Martha.



⚠️Se pide no acercarse para permitir el… pic.twitter.com/felIPvYnbW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 10, 2025

Clara Brugada niega fallecidos tras el percance en Iztapalapa

Minutos más tarde, arribó a la zona la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , quien negó que haya personas fallecidas; sin embargo, pidió esperar porque se siguen haciendo investigaciones.

“Ahorita vamos a hacer el reencuentro de daños para darles más información”, explicó la mandataria capitalina al llegar a la zona del desastre.

Minutos antes, por redes sociales, instruyó a las dependencias de seguridad y protección civil a supervisar los trabajos en la zona y coordinar el apoyo a los afectados.

Asimismo, pidió a la población evitar acercarse al área del siniestro y permitir el paso de los cuerpos de emergencia.

Vialidades y transporte afectados

Protección Civil informó el cierre total de la autopista México-Puebla en ambos sentidos, desde el Eje 6 Sur hasta el Puente de la Concordia. Como rutas alternas, recomendó utilizar avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

En materia de transporte, el Servicio de Trolebús y el STE suspendieron operaciones en la zona. El Metro de la CDMX cerró de manera preventiva la estación Santa Marta de la Línea A para evitar el ingreso de humo a las instalaciones.

#AvisoMetro: Derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

De igual forma, el Cablebús Línea 2 opera de manera provisional entre Constitución de 1917 y San Miguel Teotongo.

