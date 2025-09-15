Jazlyn, nieta de la abuelita heroína será trasladada a un hospital del extranjero

La bebé Jazlyn que fue salvada por la abuelita heroína de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa será trasladada a un hospital extranjero para seguir con su tratamiento y seguir en la lucha por salvarle la vida.

De acuerdo con la Fundación Michou y Mau la menor Jazlyn será trasladada a Shiners Hospital for Children, en Galveston Texas.

A través de un breve comunicado, agradecieron al Centro Médico Nacional Siglo XXI por su apoyo y al equipo ya se encuentra a la espera de la niña, quien es una de las víctimas de una fuerte explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

Lo que sabemos sobre la historia de la abuelita que salvó a su nieta en Iztapalapa

El accidente ha conmocionado a la capital mexicana, pero en particular las imágenes de una mujer que utilizó su cuerpo para proteger el de su nieta de las llamas que provocaron la volcadura de una pipa de gas.

La mujer llamada Alicia Matías Teodoro y que todos conocieron como la abuelita heroína falleció el viernes 12 septiembre luego de permanecer hospitalizada un par de días en el Hospital Magdalena de las Salinas.

En las imágenes difundidas en redes sociales también destacó el actuar del policía Sergio Ángel Soriano, quien tomó a la menor y la trasladó de inmediato a un hospital apoyado de un joven que ofreció su motoneta para llegar más rápido al nosocomio.

Avanza la investigación sobre explosión de la pipa de gas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que investiga la volcadura y explosión de una pipa de gas ocurrida Iztapalapa. Señaló que el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición.

Identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno y aclararon que en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto.

