Con balsa improvisada, rescatan a una persona y un perro de inundación en Tlalpan
Vecinos ayudaron a sacar a las personas atrapadas en medio de la inundación con una tina en forma de balsa; se mantienen afectaciones en Tlalpan por lluvias.
- Las lluvias del 16 de septiembre dejaron una severa inundación en la colonia Granjas Coapa
- Vecinos de la calle Pinares quedaron atrapados y presentaron severas afectaciones
- Reportan que las familias perdieron muebles, electrodomésticos y más
- Vecinos exigen el apoyo inmediato de las autoridades de la CDMX
- Requieren trabajos de limpieza y desinfección
- Se prevén lluvias en la CDMX en los próximos días
