Con balsa improvisada, rescatan a una persona y un perro de inundación en Tlalpan

Vecinos ayudaron a sacar a las personas atrapadas en medio de la inundación con una tina en forma de balsa; se mantienen afectaciones en Tlalpan por lluvias.

Publicado por: Yael Toribio

  • Las lluvias del 16 de septiembre dejaron una severa inundación en la colonia Granjas Coapa
  • Vecinos de la calle Pinares quedaron atrapados y presentaron severas afectaciones
  • Reportan que las familias perdieron muebles, electrodomésticos y más

  • Vecinos exigen el apoyo inmediato de las autoridades de la CDMX
  • Requieren trabajos de limpieza y desinfección
  • Se prevén lluvias en la CDMX en los próximos días

CDMX
