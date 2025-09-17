Con balsa improvisada, rescatan a una persona y un perro de inundación en Tlalpan

Las lluvias del 16 de septiembre dejaron una severa inundación en la colonia Granjas Coapa

Vecinos de la calle Pinares quedaron atrapados y presentaron severas afectaciones

Reportan que las familias perdieron muebles, electrodomésticos y más

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Vecinos exigen el apoyo inmediato de las autoridades de la CDMX

Requieren trabajos de limpieza y desinfección

Se prevén lluvias en la CDMX en los próximos días

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.