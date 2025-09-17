Pasos a seguir para evitar la tragedia; esto debes hacer si se inunda tu casa en CDMX

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron severas inundaciones en la colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan, donde decenas de viviendas resultaron afectadas este 17 de septiembre, ahora esta zona fue afectada; sin embargo, a lo largo de todo este años varias colonias han sufrido por tormentas en la Ciudad de México.

Recientemente en la Calle Pinares, varias unidades habitacionales quedaron completamente anegadas, alcanzando niveles de agua de hasta 50 centímetros al interior de los domicilios, pero han sido cientos de familias las que han visto su patrimonio afectado. Por esta razón te explicamos qué debes hacer en caso de que tu casa se inunde.

¿Qué hacer en caso de inundación en mi casa?

De acuerdo con las autoridades, ante una inundación severa existen varias acciones que son muy relevantes para evitar una tragedia mayor que son las siguientes:

Desconecta la energía eléctrica: Busca el interruptor principal y corta la luz para evitar accidentes.



Evacúa si es necesario: Si el agua sigue subiendo o te sientes en riesgo, desaloja el hogar.



Mueve objetos de valor: Si puedes hacerlo de forma segura, traslada tus pertenencias importantes a zonas altas.

Las fuertes lluvias han colapsado la CDMX; desde el domingo, muchas vialidades importantes han sido rebasadas por las tormentas [VIDEO] La capital mexicana no ha parado de resentir las consecuencias de las fuertes lluvias en por lo menos cuatro alcaldías

¿Cómo pedir el apoyo del gobierno en caso de inundación?

Después de la inundación es importante que en la zona se haga limpieza y desinfeción, además de ventilar los espacios. Los afectados deben revisar aparatos eléctricos.

Contacta a las autoridades: Si aún no lo has hecho, informa a las autoridades o a tus vecinos para solicitar ayuda en la limpieza y reparación de los daños.

Para solicitar apoyo del Gobierno de la CDMX puede ser directamente en la sede de la Secretaría de Bienestar en la calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, colonia Tránsito, Cuauhtémoc, o marcando al 911.

Cabe señalar que en muchas ocasiones los principales factores que agravó la situación son el taponamiento del sistema de drenaje,por lo que es necesario que se realicen trabajos urgentes de desazolve.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.