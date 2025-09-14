Secretaría de Salud actualiza a 13 muertos y 40 hospitalizados tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) actualizó a 13 personas fallecidas y 40 hospitalizadas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. El saldo incluye además 30 pacientes que ya fueron dados de alta.

En adn40 te decimos cómo ocurrió el accidente, quiénes son las víctimas, qué daños dejó, cuál ha sido la respuesta de las autoridades y qué medidas de prevención debes conocer para evitar tragedias similares.

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

El accidente se registró la tarde del 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, bajo el Puente de la Concordia en la calzada Ignacio Zaragoza. Una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas LP se volcó, provocando una fuga que formó una nube blanca antes de detonar.

La onda expansiva alcanzó carros, comercios y peatones de la zona. Videos captados por testigos muestran el momento en que el gas se dispersa segundos antes de la explosión. La Fiscalía capitalina ya analiza si hubo exceso de velocidad, fallas mecánicas o incumplimientos de seguridad por parte de la empresa Transportadora Silza.

¿Cuál es el saldo actualizado de muertos y hospitalizados?

Al corte de las 10:00 horas del 14 de septiembre, la Secretaría de Salud reportó 13 personas fallecidas y 40 hospitalizadas en distintos hospitales, como el Rubén Leñero, el Instituto Nacional de Rehabilitación y unidades del IMSS. Al menos 22 pacientes siguen en estado crítico.

Las autoridades también informaron que 30 afectados fueron dados de alta, aunque muchos de ellos presentan quemaduras y secuelas que requerirán atención prolongada.

¿Quiénes son las víctimas de la explosión?

Las víctimas mortales son hombres y mujeres entre 15 y 57 años, como Armando Antillón Chávez, de 45 años, y Alicia Matías Teodoro, de 49, quien salvó a su nieta durante el siniestro. Los fallecimientos ocurrieron en hospitales de la capital, donde varios pacientes no resistieron la gravedad de las quemaduras.

Entre los hospitalizados destacan menores de edad, como Isai Santiago Ramírez, de 2 años, y Tiffani Odett González, de 16, quienes luchan por sobrevivir. Estos casos reflejan la magnitud del dolor y la incertidumbre que viven decenas de familias.

¿Qué daños materiales dejó la explosión en Iztapalapa?

La explosión dañó al menos 32 autos, entre ellos dos camiones de carga, además de infraestructura vial y mobiliario urbano. El fuego dejó autos reducidos a chatarra y bloqueó la circulación en la calzada Ignacio Zaragoza durante varias horas.

¿Qué investigan las autoridades y qué hacer ante una fuga de gas?

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, enfocándose en el chofer de la pipa, hospitalizado bajo custodia, y en la empresa propietaria. También se revisan pólizas de seguro que habrían vencido meses atrás.

En caso de fuga de gas, los expertos recomiendan evacuar de inmediato, evitar usar celulares o encendedores y llamar al 911. Seguir protocolos de Protección Civil puede salvar vidas en accidentes similares.

