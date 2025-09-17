Esto debes hacer si chocas con un conductor en estado de ebriedad
Los accidentes viales son comunes en las grandes ciudades y cuando los conductores se encuentran bajo los influjos de alguna sustancia la situación empeora.
Cada año muchas personas en México resultan lesionadas o pierden la vida en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas reduce la capacidad de reacción, la coordinación y juicio, por ello, aquí te compartimos algunas recomendaciones sobre qué hacer ante un choque con un conductor en estado de ebriedad.
¿Qué hacer si choco con un conductor en estado de ebriedad?
De acuerdo con expertos, esto es lo que debes hacer si chocas con un conductor en estado de ebriedad :
- Primero pon a salvo tu vida y la de tus acompañantes.
- Después llama al 911 para solicitar la presencia de un agente de tránsito.
Proporciona al operador:
- Ubicación de los hechos
- Hora en la que ocurrió el siniestro
- Los posibles involucrados
- Si existen daños materiales o también hay personas lesionadas
Recomendaciones ante accidentes de tránsito
Es muy importante señalar que la ley establece que conducir ebrio y ocasionar daños y lesiones es un delito. Además, se menciona que todos los involucrados en un accidente vial tienen derecho a la reparación del daño, asistencia médica y legal.
También es importante que consideres que según el Reglamento de Tránsito , todos los vehículos deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad vigente que cubra daños a terceros tanto en su persona como en su patrimonio.
Avenidas de CDMX con más accidentes viales
Según datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ( INFO CDMX ), las calles y avenidas con más accidentes viales son:
- Anillo Periférico y Avenida San Jerónimo
- Avenida Francisco Morazán y Blvd. Puerto Aéreo
- Calzada de Guadalupe y Circuito Interior
- Avenida Parque Vía y Circuito Interior Melchor Ocampo
- Avenida Marcelino Buendía y Anillo Periférico
Mientras que las vías con más muertes por accidente son:
- Periférico
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Eje 3 Oriente
- Circuito Interior
- Eje 5 Sur
Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 18 mil 932 accidentes viales que dejaron 111 personas muertas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol en proporciones considerables puede desencadenar en pérdidas humanas irreparables, altos costos económcios y un impacto emocional en las familias afectadas.
