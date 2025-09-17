Esto debes hacer si chocas con un conductor en estado de ebriedad

Cada año muchas personas en México resultan lesionadas o pierden la vida en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas reduce la capacidad de reacción, la coordinación y juicio, por ello, aquí te compartimos algunas recomendaciones sobre qué hacer ante un choque con un conductor en estado de ebriedad.

¿Qué hacer si choco con un conductor en estado de ebriedad?

De acuerdo con expertos, esto es lo que debes hacer si chocas con un conductor en estado de ebriedad :

Primero pon a salvo tu vida y la de tus acompañantes.

Después llama al 911 para solicitar la presencia de un agente de tránsito.

Proporciona al operador:

Ubicación de los hechos

Hora en la que ocurrió el siniestro

Los posibles involucrados

Si existen daños materiales o también hay personas lesionadas

Recomendaciones ante accidentes de tránsito

Es muy importante señalar que la ley establece que conducir ebrio y ocasionar daños y lesiones es un delito. Además, se menciona que todos los involucrados en un accidente vial tienen derecho a la reparación del daño, asistencia médica y legal.

También es importante que consideres que según el Reglamento de Tránsito , todos los vehículos deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad vigente que cubra daños a terceros tanto en su persona como en su patrimonio.

Avenidas de CDMX con más accidentes viales

Según datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ( INFO CDMX ), las calles y avenidas con más accidentes viales son:

Anillo Periférico y Avenida San Jerónimo

Avenida Francisco Morazán y Blvd. Puerto Aéreo

Calzada de Guadalupe y Circuito Interior

Avenida Parque Vía y Circuito Interior Melchor Ocampo

Avenida Marcelino Buendía y Anillo Periférico

Mientras que las vías con más muertes por accidente son:

Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Circuito Interior

Eje 5 Sur

Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 18 mil 932 accidentes viales que dejaron 111 personas muertas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol en proporciones considerables puede desencadenar en pérdidas humanas irreparables, altos costos económcios y un impacto emocional en las familias afectadas.

