Todo sobre el cambio de propietario de un carro en CDMX; costos, requisitos y pasos

Para poder realizar el cambio de propietario de un carro en la Ciudad de México (CDMX) las y los conductores deben tomar en cuenta el pago de 417 pesos, así como cumplir con los requisitos que van desde contar con una identificación oficial vigente, hasta no tener adeudos en pagos de tenencia y demás.

De acuerdo con la misma Secretaría de Movilidad de la capital del país (Semovi), toda la documentación solicitada para realizar el trámite se debe presentar en original, vigente, legible, sin tachaduras ni enmendaduras, además de que las y los ciudadanos deben contar con su cuenta Llave CDMX.

Requisitos para hacer el cambio de propietario de un carro en CDMX

Las autoridades señalan que para poder realizar el cambio de propietario de un carro en la CDMX, las y los conductores deben cumplir con una serie de requisitos más allá del pago antes mencionado.

Estos son requisitos son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio de la CDMX o INE con dirección actual completo

Comprobante de la propiedad

Factura de origen o carta factura

No tener adeudos de tenencia

Tarjeta de circulación vigente o acta circunstanciada en original

Línea de captura pagada en original y copia

¿Dónde hacer el cambio de propietario de un carro en la CDMX?

De acuerdo con la misma Semovi, para poder realizar este trámite las y los interesados deben acudir a los módulos de control vehicular disponibles, los cuales se pueden corroborar ingresando al siguiente enlace oficial de las autoridades capitalinas.

La reunión para poder realizar el cambio de propietario se debe hacer ante el Sistema de Citas en Línea de la misma Semovi, el cual determinará la fecha y horario en el cual se deberán presentar los ciudadanos con su documentación correspondiente.

Pasos para hacer el trámite de cambio de propietario

La Secretaría de Movilidad señala que para poder iniciar con el proceso antes mencionado, se debe ingresar a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX para obtener la línea de captura de derechos.

Tras ello, se recomiendan seguir los siguientes pasos:

Realizar el pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados

Solicitar la cita correspondiente ante Semovi

Acudir con la documentación señalada

Revisar los documentos entregados y listo

En caso de querer conocer a detalle toda la documentación que solicita la Semovi para hacer el cambio de propietario de un carro en la CDMX, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de las autoridades capitalinas.

¿Qué pasa si no cambio el propietario de mi nuevo carro?

Las autoridades capitalinas señalan que es obligación de las personas particulares que venden o compran un carro, realizar el trámite de cambio de propietario o baja, esto con la finalidad de prevenir responsabilidades jurídicas y fiscales.

