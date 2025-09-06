Hoy es el concierto de Residente en el Zócalo; lista de calles cerradas en CDMX

Calles y avenidas como Madero y 20 de Noviembre se verán severamente afectadas por el concierto gratuito que dará este sábado 6 de septiembre Residente en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), pues se estima que asistan más de 100 mil personas para presenciar el evento.

De acuerdo con las redes sociales de Ovial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), será a partir de las 18:30 horas que comenzarán las afectaciones y cierres viales en zonas aledañas a la plancha del Zócalo capitalino.

Lista de calles y avenidas afectadas por el concierto de Residente en el Zócalo

Las avenidas y calles principales de la zona centro de la capital que se verán afectadas por el concierto de Residente en el Zócalo, son las siguientes:

Madero

20 de Noviembre

5 de Febrero

16 de Septiembre

Pino Suárez

Av. 5 de Mayo

Av. José María Pino Suárez

Isabel la Católica

Alternativas viales por los cierres del concierto

Como alternativas viales, Ovial señaló que las y los conductores que circulen por la zona a la hora del concierto, podrán tomar las siguientes rutas para evitar los embotellamientos:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Fray Servando T. de Mier

Eje 1 Oriente

#PrecauciónVial | Considere afectación vial en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 18:30 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/6IJ8ClnRhT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 6, 2025

Estaciones del Metro CDMX cerradas por concierto de Residente

Vale la pena mencionar que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX se mantendrá cerrada por motivos de seguridad, por lo cual se recomienda descender en el paradero de Allende o Bellas Artes en caso de querer acudir al concierto.

¿A qué hora inicia el concierto de Residente en el Zócalo de la CDMX?

El inicio del concierto de Residente en el Zócalo está previsto para las 20:00 horas, esto con la apertura de la presentación de Mujer en Cypher, colectivo de hip-hop integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Mena y Azuky.

Por ello se prevé que el inicio del evento de René Pérez Joglar, sea alrededor de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

