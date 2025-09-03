Concierto GRATIS de Residente en la CDMX; hora, cómo llegar y canciones que no pueden faltar

El rapero y compositor puertorriqueño Residente ofrecerá un concierto gratuito el próximo sábado 6 de septiembre en el Zócalo de la CDMX y no hay duda de que cantará sus éxitos que lo han marcado durante su trayectoria.

El exvocalista de Calle 13 no estará solo en el escenario pues invitó a varias mujeres del “Rap Mexa” para que abran el concierto y demuestren su talento al público mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿A qué hora comienza el concierto de Residente?

El intérprete de ‘Atrévete-te-te’ dará inicio en punto de las 8:00 de la noche del sábado con la participación de las seis raperas nacionales Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Mena, Azuki y Arianna Puello, quienes han destacado en el hip-hop y participado en batallas de rap.

¿Cuándo fue la última vez que Residente dio un concierto en México?

Residente tiene gran fama en el público mexicano gracias a su ritmo y letra con sentido social. La última vez que se presentó en tierra azteca fue en 2019, en el Festival Radical Meztizo que también se realizó en la explanada del Zócalo.

¿Cuáles son las canciones que no pueden faltar?

Guerra

Bellacoso ft. Bad Bunny

Bzrp Music Sessions, Vol.49

Latinoamérica

Muerte en Hawaii

Cántalo ft Ricky Martin & Bad Bunny

Querido Louis ft Trooko

Atrévete-te-te

La Cátedra

Desencuentro

René

No hay nadie como tú

Ojos color sol

La perla

Antes de que el mundo se acabe

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX y qué Metro queda cerca?

Si eres fan de Residente o del hip hop y no te piensas perder el concierto gratuito puede llegar rápido y fácil al Zócalo a través del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Tan solo debes bajarte en la estación Allende o Bellas Artes de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, pues seguramente Zócalo/Tenochtitlán estará cerrada.

Hasta el momento el Metro CDMX ni el Metrobús ha emitido algún anuncio sobre en qué horario operarán debido a este evento masivo, sin embargo se espera extiendan su horario para que los fanáticos llegue de manera seguro a sus hogares.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.