¡Ya hay plan! La Arrolladora celebrará el Grito de Independencia en el Zócalo de CDMX

El Gobierno de México anunció este martes 2 de septiembre que La Arrolladora Banda El Limón será la agrupación encargada de poner ambiente en la plancha del Zócalo capitalino durante los festejos patrios del próximo 15 de septiembre.

El concierto será gratuito y forma parte de las celebraciones tradicionales de la Independencia de México , que cada año reúnen a miles de personas en el corazón de la Ciudad de México (CDMX).

La @Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, una de las agrupaciones musicales mexicanas más representativas de Sinaloa, interpreta para México Canta “Aquí hay para llevar”, en la tercera semifinal del concurso.



La Arolladora, una de las bandas con más tradición en México

La Arrolladora se ha mantenido vigente por más de cinco décadas, con una trayectoria que incluye más de 30 producciones discográficas y múltiples reconocimientos en México y Estados Unidos.

Su estilo, que mezcla baladas románticas con el sonido tradicional de banda, ha conquistado tanto a jóvenes como a adultos.

¿Qué canciones podemos esperar de La Arrolladora para el 15 de septimebre?

Este 15 de septiembre, canciones como El final de nuestra historia, La llamada de mi ex y Cabecita dura seguramente estarán en el repertorio, convirtiéndose en el marco perfecto para una noche de orgullo y mexicanidad.

No obstante, te contamos cuál es el playlist que ha presentado en sus últimos conciertos la agrupación de Don René Camacho para que te las aprendas y des el grito con estilo —aunque esto puede cambiar—:



Te Estaré Esperando

En Los Puritos Huesos

La Suata

Valió la Pena Equivocarme

Cuánto Me Cuesta

Entre Beso y Beso

El Desquite

Sobre Mis Pies

Y Que Quede Claro

Pa’llá y Pa’cá

Traicionera

El Final de Nuestra Historia

Te Aconsejo

Se los Pelo Baltazar

Laurita Garza

Reproches al Viento

Calidad y Cantidad

Tú Eres La Razón

¿Qué Me Vas A Dar?

Cuatro Meses

Llamada De Mi Ex

Ya Es Muy Tarde

Mi Segunga Vida

Tu Historia Fue Conmigo

Los grupos que se han presentado en el Zócalo en los últimos años

En años recientes, este espacio ha sido escenario de presentaciones masivas con artistas de diversos géneros

Por ejemplo, Los Tigres del Norte hicieron vibrar a la multitud en 2022 con temas como La puerta negra y Jefe de jefes. Un año después, en 2023, Grupo Frontera se robó la noche con éxitos como No se va y Un x100to.

¿A qué hora será el concierto gratis de La Arrolladora?

El Gobierno de México aún no anuncia la hora del concierto, pero, como ha pasado en otros años, se espera que inicie a las 22:00 horas y durante una hora se interpreten éxitos.

A las 11 se hará el corte para realizar la ceremonia del 15 de septiembre en el balcón de Palacio Nacional; sin embargo, una vez terminada, continuaría por una hora más.

