Antes de que el mundo se acabe, Residente tendrá concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que en este mismo 2025 el cantante René Pérez Joglar mejor conocido como Residente , estará dando un concierto completamente gratis en la plancha del Zócalo.

De acuerdo con el anuncio oficial que se hizo el 16 de agosto de este 2025, el cantante puertorriqueño se estará presentando ante miles fanáticos en septiembre próximo, esto como parte de las actividades gratuitas que se realizan en la ciudad.

¿Cuándo es el concierto gratis de Residente en el Zócalo de la CDMX?

El anuncio emitido por Clara Brugada señala que el concierto de Residente en la CDMX será el próximo sábado 6 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino, lugar en el que se esperan a miles de fanáticos del cantante puertorriqueño.

La cita para el concierto del ex de Calle 13 es a las 20:00 horas, tiempo en el cual se espera que inicie el evento gratuito para miles de mexicanas y mexicanos.

#BuenosDías



Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025

Canciones que podría cantar Residente en el Zócalo de la CDMX

Si bien es cierto que no se filtran las canciones que Residente podría interpretar en el concierto gratis de la CDMX, se puede prever que el puertorriqueño cante sus siguientes éxitos a nivel internacional.

René

Antes que el mundo se acabe

Ron en el Piso

Desencuentro

Pecador

La Cátedra

This is Not America

Muerte en Hawaii

Última vez que Residente se presentó gratis en CDMX

Vale la pena mencionar que esta no será la primera vez que Residente se presente en la plancha del Zócalo de la CDMX, pues en el 2019 el puertorriqueño abarrotó la Plaza de la Constitución con más de 200 espectadores.

Se prevé que para este 2025, los números se puedan igualar en relación a lo que se mostró hace seis años en la capital de la República Mexicana.

