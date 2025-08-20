Disculpe las molestias: Lista de vialidades de la CDMX que cierran por reparación de baches urgente; horarios

Los baches se han convertido en un verdadero problema en la Ciudad de México (CDMX), pues durante la temporada de lluvias 2025, las severas inundaciones han provocado afectaciones en las principales vialidades de la capital como la avenida Insurgentes y la avenida Paseo de la Reforma.

Por esta razón y, ante las denuncias de los capitalinos, el gobierno de la CDMX echó a andar las obras de reparación durante las últimas dos semanas de agosto.

El gobierno de la CDMX anuncia obras de reparación de baches CDMX

En las últimas semanas, los problemas de baches en las principales vialidades de la CDMX han causado accidentes y molestia entre los habitantes, por lo que el gobierno capitalino anunció que tomará medidas para reparar estos desperfectos.

A través de sus redes sociales, el gobierno de Clara Brugada anunció que habrá un programa de bacheo nocturno en la CDMX, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). Estas reparaciones de baches se llevará a cabo en estas fechas:

Del 20 al 31 de agosto de 2025.

¿Cuáles son las vialidades que cierran por reparación de baches en CDMX?

Aunque son muchas las calles de la CDMX en las que los ciudadanos han detectado baches , el programa de reparación iniciará en las vialidades principales y con mayor circulación de la capital. Las vialidades que cerrarán del 20 al 31 de agosto son las siguientes:



20 de agosto: Avenida Insurgentes

21 de agosto: José Loreto Fabela

22 de agosto: Eje 2 Oriente

23 de agosto: Canal de Apatlaco

24 de agosto: Canal de Tezontle

25 de agosto: Periférico (ambos sentidos)

26 de agosto: Eje 4 Oriente

27 de agosto: Eje 5 Oriente

28 de agosto: Eje 1 Sur

29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur (Ermita Iztapalapa)

Cierre en Avenida Insurgentes hoy 20 de agosto; alternativa vial

Este miércoles 20 de agosto inicia el programa de bacheo nocturno en la CDMX. La principal arteria que tendrá un cierre nocturno es la avenida Insurgentes, desde Calzada Ticomán hasta Circuito Interior hacia el Sur. Te compartimos la alternativa vial. El cierre estará activo a partir de las 22:00 horas y hasta las 5:00 horas del jueves 21 de agosto.

Estos son los horarios y alternativas viales durante el bacheo nocturno

¡Disculpen las molestias! Para afectar lo menos posible a los automovilistas capitalinos, el gobierno de la CDMX anunció que las reparaciones de baches se llevarán a cabo en un horario nocturno, por lo que si vas a circular por las noches, te recomendamos que uses las alternativas viales. El cierre a la circulación de las vialidades que incluidas en el programa de bacheo nocturno será en el siguiente horario:



Horario de bacheo nocturno en la CDMX: De las 22:00 a las 5:00 horas.

Recuerda, las reparaciones de baches en la CDMX se llevarán a cabo del 20 al 31 de agosto de 2025. Es importante que recuerdes que planees tus traslados durante estas fechas. Las autoridades capitalinas recomiendan consultar las redes sociales de la Sobse para conocer las alternativas viales.

Así puedes reportar los baches de la CDMX

Si has visto un bache en tu trayecto a casa o rumbo al trabajo puedes reportarlo al número de teléfono *0311. También puedes hacer tu reporte a través de Locatel o de las redes sociales de la Sobse.

