Anuncian corte de agua en estas colonias de CDMX durante una semana

Ya es un hecho, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (CDMX) anunció que se realizará un corte en el suministro desde el domingo 17 hasta el viernes 22 de agosto en varias alcaldías muy concurridas de la capital del país.

Es por eso que han pedido a la población intentar ahorrar agua de la mejor manera posible, para no sufrir por la ausencia del suministro durante toda la semana, aunque también dejaremos los números para solicitar una pipa en caso de ser necesario.

Colonias afectadas por corte de agua en CDMX

De esta manera, Segiagua informó que sus labores de mantenimiento afectarán a las personas de las alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa, ya que tres de las colonias ubicadas en zona límite entre ambas demarcaciones serán las directamente afectadas:

Agrícola Oriental , Iztacalco

, Iztacalco Doctor Ortíz Tirado , Iztapalapa

, Iztapalapa Paseos de Churubusco, Iztapalapa

Asimismo, informaron que el corte de agua comenzó el domingo 17 de agosto desde las 09:00 am y terminará hasta las 22:00 pm del viernes 22 de agosto, una vez que hayan terminado con las tareas correspondientes.

¿Por qué habrá corte de agua en estas colonias de CDMX?

Las autoridades también informaron que el motivo de este corte es para reparar una falla mecánica en la bomba que se encuentra en El Pozo El Sifón, el cual es el encargado de suministrar directamente a dichas colonias.

¿Cómo solicitar una pipa en CDMX?

La dependencia pidió a la población no gastar innecesariamente el agua, sin embargo, en caso de que ya no cuenten con agua para las actividades esenciales, pusieron a disposición el número *0311 de locatel para solicitar una pipa de agua de manera gratuita.

De igual manera, pueden contactar directamente a Sacmex a través de sus redes sociales, proporcionando datos de contacto como una dirección de correo electrónico y un número, para poder agendar el día y la hora para recibir el servicio.

