Se abre socavón en la colonia Av. Gran Canal de CDMX; comerciantes denuncian riesgo

En la intersección de la Avenida Gran Canal del Desagüe y la calle Morelos, en la colonia 25 de Julio, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se formó un socavón de aproximadamente seis metros de diámetro y tres metros de profundidad.

Este hundimiento ha sido atribuido al paso de aguas negras, lo que sugiere una posible ruptura en las tuberías del sistema de drenaje, aunado a las fuertes lluvias que se han vivido en la capital del país en las últimas semanas.

Comerciante denuncia afectaciones a su negocio tras creación del socavón

Un comerciante local, cuya tienda de autopartes se encontraba en la zona afectada, relató que el socavón comenzó como una grieta de 50 centímetros; sin embargo, debido a las intensas lluvias , el daño se amplió rápidamente, provocando el colapso del pavimento y la caída de su mercancía al drenaje.

Esta situación ha dejado a la víctima sin posibilidad de continuar con su actividad comercial, afectando gravemente su sustento diario.

Protección Civil cercó el perímetro del socavón en la GAM

Actualmente, el área está acordonada con cintas de Protección Civil , pero no se han observado trabajos de reparación significativos.

No obstante, la falta de intervención oportuna ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona, quienes temen por su seguridad y la de sus propiedades.

¿Cómo denunciar el nacimiento de un socavón en CDMX?

Si detectas un socavón en la Ciudad de México, es crucial reportarlo de inmediato para prevenir accidentes . Puedes hacerlo a través de los siguientes canales:



Teléfono Locatel marca *0311 para reportar daños en la vía pública



para reportar daños en la vía pública Redes sociales: contacta a la Secretaría de Gestión Integral del Agua proporcionando la ubicación exacta y, si es posible, fotografías del incidente.



y, si es posible, fotografías del incidente. CESAC GAM

Es fundamental actuar con rapidez para evitar consecuencias mayores. Recuerda que la seguridad de todos depende de la colaboración ciudadana y la pronta respuesta de las autoridades.

