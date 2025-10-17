Fallas en el Metro CDMX: Línea 8 y 9 presentan retrasos hoy y todas las afectaciones en el servicio

Comienza una nueva jornada en la Ciudad de México (CDMX) en la que muchas personas usan el transorte público para trasladarse a sus centros de trabajo y escuelas. ¿Qué pasa en el Metro HOY 17 de octubre 2025?, ¿este viernes el servicio es eficiente o hay retrasos y aglomeraciones como la mayoría de los días?

Este viernes, miles de usuarios del transporte público en la capital enfrentan demoras y saturación en el servicio. Aquí el panorama actualizado y algunas recomendaciones para quienes deben movilizarse hoy.

Estado del Metro CDMX hoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta retrasos en varias líneas, con notable congestión en las líneas 2, 3, 4, 8, y 9, donde el tiempo de espera por tren es mayor a lo habitual

“Muevan la línea 8, 10 minutos y no pasa ningun tren dirección Garibaldi”, “Muevan la línea 9, se nos empieza a hacer tarde para el trabajo por sus ineficiencias”, "¿Pueden apurarse con la línea 3?, “No importa que salga con tiempo de sobra, el servicio del metro no ayuda”, “Línea 9 detenida”, “Llevo más de 10 minutos esperando un convoy, línea 4", “Línea 5 llena y sin trenes en Pantitlán"; comentan usuarios en rede sociales.

¿Qué hacer si el Metro CDMX está lento hoy viernes 17 de octubre?

Consulta el estado del servicio antes de salir de casa (aplicaciones oficiales, redes sociales)

Evita las horas pico cuando sea posible (entre 7:00–9:00 y 17:00–19:00)

Anticipa tus salidas, considerando al menos 15‑30 minutos extras

Utiliza rutas alternas: otro sistema de transporte como RTP, trolebús, microbús o bicicleta pueden disminuir tu tiempo de espera

Mantente atento a avisos oficiales dentro de estaciones: el personal del Metro suele informar sobre cierres o fallas detectadas

Respeta los accesos y permisos especiales, deja espacio para quienes descienden y permite el cierre libre de puertas.

¿Cuántas líneas tiene el Metro CDMX?

El Metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, que se identifican con un número, letra y color distintivo. Estas líneas en total recorren 226 kilómetros y suman 195 estaciones, con una combinación de rutas subterráneas, elevadas y a nivel de calle.



12 líneas: La red está compuesta por las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y la línea A y B

195 estaciones: Distribuidas a lo largo de la red

226 km de vía: La extensión total del sistema.

