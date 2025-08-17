¿Cuándo se acabarán las lluvias? Así será el clima en México este lunes 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha publicado el pronóstico del clima para todo México este lunes 18 de agosto y aquí te contamos los detalles para que puedas salir con las precauciones necesarias.

Y claro, como era de esperarse, las lluvias seguirán siendo el común denominador en la mayoría del país, con algunas excepciones. Esto se debe a que se mantiene la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión, así como una vaguada en altura, una inestabilidad atmosférica e incluso la onda tropical 23.

Lluvias en el clima de hoy en México

De acuerdo con el SMN, la distribución de las lluvias será la siguiente, con especial cuidado en el sur de Chiapas, ya que hay posibilidades de tormentas de 150 mm:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (sur).

: Chiapas (sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

: Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

El calor en el clima de hoy en México

Sin embargo, a pesar de la lluvia, el calor seguirá siendo un problema en varios estados, ya que incluso en algunos lugares se van a superar los 40 grados en algún momento del día:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

¿Cuándo terminarán las lluvias?

Todavía falta más de un mes para que termine la temporada de lluvias en México, ya que llegarán a su fin el 30 de septiembre, por lo que tendremos que seguir con ellas durante varias semanas.

