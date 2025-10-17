Viernes de caos vehicular: Marchas, bloqueos y movilizaciones en la CDMX para hoy 17 de octubre

Hoy viernes 17 de octubre, se prevé una jornada complicada en la Ciudad de México (CDMX) debido a diversas movilizaciones. Las autoridades capitalinas han informado que están programados al menos 22 eventos, entre marchas, bloqueos y rodadas ciclistas, lo que podría generar afectaciones viales a lo largo del día.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Calles y avenidas cerradas HOY 17 de octubre por marchas y bloqueos

Las autoridades capitalinas esperan 15 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país. Checa aquí la agenda de movilizaciones .

Así que ya lo sabes, si planeas circular por la capital, toma precauciones y evita las zonas de conflicto, pues varias vialidades estarán afectadas. Recuerda manejar con precaución y respetar el Reglamento de Tránsito.

¿Cómo saber qué bloqueos hay en tiempo real?

En redes sociales, el C5, así como la SSC y el Centro de Orientación Vial, se dan a la tarea informar cuáles son las calles y avenidas afectadas por la presencia de manifestantes.

⚠️ | ¡Hazte visible! 👮‍♂️👮‍



Al circular cerca de un tráiler ten mayor #PrecauciónVial, ya que por las dimensiones del vehículo el chofer tiene #PuntosCiegos que pueden ser peligrosos para los conductores, motociclistas e incluso peatones. #SeguridadVial #Tránsito pic.twitter.com/pqJ48QAr1P — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 17, 2025

