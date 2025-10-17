Viernes de caos vehicular: Marchas, bloqueos y movilizaciones en la CDMX para hoy 17 de octubre
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Hoy viernes 17 de octubre, se prevé una jornada complicada en la Ciudad de México (CDMX) debido a diversas movilizaciones. Las autoridades capitalinas han informado que están programados al menos 22 eventos, entre marchas, bloqueos y rodadas ciclistas, lo que podría generar afectaciones viales a lo largo del día.
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Calles y avenidas cerradas HOY 17 de octubre por marchas y bloqueos
Las autoridades capitalinas esperan 15 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país. Checa aquí la agenda de movilizaciones .
Así que ya lo sabes, si planeas circular por la capital, toma precauciones y evita las zonas de conflicto, pues varias vialidades estarán afectadas. Recuerda manejar con precaución y respetar el Reglamento de Tránsito.
¿Cómo saber qué bloqueos hay en tiempo real?
En redes sociales, el C5, así como la SSC y el Centro de Orientación Vial, se dan a la tarea informar cuáles son las calles y avenidas afectadas por la presencia de manifestantes.
⚠️ | ¡Hazte visible! 👮♂️👮— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 17, 2025
Al circular cerca de un tráiler ten mayor #PrecauciónVial, ya que por las dimensiones del vehículo el chofer tiene #PuntosCiegos que pueden ser peligrosos para los conductores, motociclistas e incluso peatones. #SeguridadVial #Tránsito pic.twitter.com/pqJ48QAr1P
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.