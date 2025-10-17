No habrá microbuses ni camiones en CDMX; anuncian paro y bloqueos masivos si no aumentan tarifa

A través de un comunicado que llegó a la redacción de adn Noticias , la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que demandan un aumento a la tarifa de concesionarios de transporte público en la CDMX o de lo contrario camiones y microbuses irán a paro y realizarán un bloqueo masivo en calles y avenidas de la capital del país.

Esto se da luego de que en el Estado de México ya se registró un aumento a la tarifa de microbuses y camiones donde estos medios de transporte tienen como cobro mínimo oficial 14 pesos, mientras que en la CDMX se mantiene en 6 pesos. Los transportistas han amagado con llevar a cabo un paro de labores de los más de 8 mil agremiados (dueños de unidades de transporte público). Esto sin duda provocaría un colapso en la movilidad de la Ciudad de México.

¿Cuándo será el paro de microbuses en CDMX?

Según lo informado en el comunicado de la FAT, no hay fecha para que se lleve a cabo este paro de microbuses, sin embargo el llamado a movilizarse masivamente con sus miles de unidades existe, lo cual dejaría sin servicio a millones de usuarios. Aunado a esto, ese mismo día se llevaría a cabo un bloqueo masivo con el cierre de distintos puntos clave de la CDMX.

¿Por qué habría paro de microbuses?

El documento explica que la hoy jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no ha llevado a cabo los acuerdos a los que se llegaron y que la mandataria estatal aceptó para otorgar bono de combustible y analizar un posible aumento en la tarifa del pasaje del transporte público concesionado . A todo esto en el texto se explica que los colaboradores de la mandataria han hecho caso omiso a lo que ella misma habría indicado luego de 60 mesas de diálogo que se han llevado a cabo desde que inició su gobierno en la capital.

