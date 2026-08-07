Las deslumbrantes perlas de Baily y el anillo de diamantes que se verán en el eclipse solar total

El próximo 12 de agosto ocurrirá el eclipse solar total que será visible en varias partes del mundo y mientras se lleva a cabo este majestuoso evento se observarán las perlas de Baily y el anillo de diamantes.

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¿Qué son las perlas de Baily?

Además de observar el momento en el que la Luna cubre el Sol, los astrónomos recomiendan que prestes atención a las perlas de Baily, que aparecen unos segundos antes y despúes de la totalidad cuando la luz solar atraviesa los cráteres de la superficie lunar.

Debido a que la Luna no es una esfera lisa algunos rayos del Sol se pueden filtrar antes de que el disco solar desaparezca por completo y permite ver los brillantes puntos de luz. Es importante que sepas que estas nunca deben verse a simple vista y es necesario utilizar lentes especiales para ver el eclipse solar.

Las perlas de Baily tienen ese nombre por el astrónomo británico Francis Baily quien descubrió este efecto durante el eclipse solar de 1836.

El anillo de diamantes en el eclipse solar

Este efecto ocurre antes de la totalidad cuando la Luna esta a punto de cubrir por completo al Sol y después de su totalidad cuando el Sol comienza a reaparecer.

Es la combinación de dos fenómenos de la física solar. La corona solar, la capa exterior del Sol se hace visible cuando el disco solar queda casi completamente oculto por la luna y forma un halo brillante con tonos blancos alrededor de la silueta lunar.

El último rayo de luz de la fotosfera solar atraviesa un único punto del borde de la Luna y crea un destello intenso que parece un diamante sobre un anillo luminoso.

¿El eclipse solar se verá en México?

Desafortunadamente el eclipse solar no será visible en México pero la NASA tendrá una transmisión en vivo donde podrás observarlo y así disfrutar de uno de los fenómenos más destacados del 2026.

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