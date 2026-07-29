Luvia de meteoros, cometas y eclipses: Calendario de fenómenos astronómicos de agosto

El cielo de agosto se embellecerá con lluvias de meteoros, dos eclipses y un cometa, así que si disfrutas de la astronomía no te puedes perder todos los fenómenos astronómicos que habrá en los próximos días, aquí te compartimos el calendario completo.

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Eclipses y alineación planetaria, los destacados de agosto

Durante todo el mes se podrán observar diferentes fenómenos, algunos de los más destacados son los siguientes:

12 de agosto : Alineación de 6 planetas antes del amanecer; el eclipse solar total y la lluvia de Perseidas.

: Alineación de 6 planetas antes del amanecer; el eclipse solar total y la lluvia de Perseidas. 15 de agosto : Venus alcanzará su máxima elongación oriental, es decir su mayor separación angular del Sol.

: Venus alcanzará su máxima elongación oriental, es decir su mayor separación angular del Sol. 28 de agosto: La Luna llena de Esturión sufrirá un eclipse parcial profundo.

Lista por fecha de los fenómenos astronómicos de agosto

La visibilidad de estos fenómenos astronómicos varia dependiendo del lugar desde donde lo observes, este es el calendario por fecha:

2 de agosto: Cometa 10P/Tempel 2 en el perihelio y Mercurio en su máxima elongación occidental.

en el perihelio y Mercurio en su máxima elongación occidental. 3 de agosto: Cometa 10P/Tempel 2 en su máxima aproximación a la Tierra, Luna cerca de Neptuno y de Saturno.

4 de agosto: Venus entre Régulo y Espiga

5 de agosto: Marte forma un triángulo con Elnath y M35

forma un triángulo con Elnath y M35 6 de agosto: Cuarto menguante

7 de agosto: Máximo de la lluvia de meteoros Eta Eridánidas, se observarán 3 meteoros por hora, Luna cerca de las Pléyades, Aldebarán y Urano.

9 de agosto: Marte cerca de Ceres , Luna cerca de Marte.

, Luna cerca de Marte. 10 de agosto: Luna cerca de Pólux.

11 de agosto: Luna cerca del Pesebre, Luna cerca de Mercurio.

12 de agosto: Luna nueva , Luna cerca de Júpiter, Venus en dicotomía, Alineación de seis planetas, Eclipse solar total y Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas.

, Luna cerca de Júpiter, Venus en dicotomía, Alineación de seis planetas, Eclipse solar total y Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. 13 de agosto: Luna cerca de Régulo.

15 de agosto: Venus en su máxima elongación y Júpiter cerca de Mercurio.

en su máxima elongación y Júpiter cerca de Mercurio. 16 de agosto: Luna cerca de Venus.

17 de agosto: Máximo de la lluvia de meteoros Kappa Cígnidas se observarán 3 meteoros por hora y Luna cerca de Espiga.

20 de agosto: Cuarto creciente.

21 de agosto: Luna cerca de Antares.

cerca de Antares. 22 de agosto: La Luna forma un triángulo con M7 y M8.

25 de agosto: Mercurio cerca de Régulo.

26 de agosto: Marte forma una línea con Betelgeuse y Rigel.

28 de agosto: Eclipse lunar parcial profundo , Luna llena del Esturión y Asteroide 9 Metis en oposición.

, Luna llena del Esturión y Asteroide 9 Metis en oposición. 30 de agosto: Luna cerca de Neptuno.

31 de agosto: Luna cerca de Saturno

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