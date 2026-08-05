Los efectos del choque del cohete Space X contra la Luna

Científicos alertaron por el choque del cohete de Space X Falco 9 que impactaría la Luna hoy 5 de agosto, un hecho que representa una oportunidad única para la investigación y futuras misiones.

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Impacto del cohete contra la Luna

Se estimó que el cohete Falcon 9 impacte contra la superficie lunar cerca del cráter Einstein a una velocidad de unos 8 mil 700 kilómetros por hora. El impacto durará como máximo un segundo y el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA tratará de inspeccionar el lugar una vez que ocurra el hecho.

De acuerdo con los astronautas de Polo y Artemis II, observaron destellos de impacto cuando meteoroides golpeaba la superficie lunar y en esta ocasión se espera que ocurra lo mismo.

¡Impacto espacial en la Luna!



Un cohete de @SpaceX se estrelló contra la cara oculta de la #Luna a más de 8 mil 700 km/h tras vagar siete meses por el espacio.



El impacto de esta segunda etapa del Falcon 9 creó un nuevo cráter de casi 14 metros, un evento que astrónomos… pic.twitter.com/koo5vf8dll — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

¿Qué efectos provocará el choque del cohete?

El impacto del cohete no representa un riesgo para la Tierra pero se prevé que genere un cráter artificial de unos 30 metros de diámetro y 5 metros de profundidad.

Según los científicos, la colisión transfiere la energía cinética del objeto fundiendo o vaporizando una fracción del material en el punto exacto de contacto.

Esto permitirá a los astrónomos analizar la masa y velocidad para calibrar modelos de formación de cráteres.

Esta no es la primera vez que un objeto fabricado por el humano impacta contra la Luna pues desde 1959 decenas de naves espaciales han chocado contra ella. La sonda soviética Luna 2 fue la primera y después las sondas Ranger de la NASA y cohetes de Apolo.

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