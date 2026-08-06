INAPAM recomienda este ejercicio mental para adultos mayores 5 veces a la semana durante 3 meses para mejorar la atención

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recomienda realizar ejercicios de “atención” cinco veces a la semana durante tres meses consecutivos para fortalecer la concentración y la velocidad de respuesta en la vejez.

La institución federal ofrece esta guía de salud cognitiva para ayudar a los adultos mayores a enfocar su mente y responder con precisión a los estímulos del entorno. El entrenamiento se adapta al nivel de independencia de cada persona para asegurar resultados en el hogar.

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¿Cómo funciona la rutina de entrenamiento mental que promueve el INAPAM para adultos mayores?

La Secretaría de Bienestar coordina la difusión de este entrenamiento diseñado para personas autónomas que saben leer y escribir, quienes trabajan directamente sobre plantillas impresas. La metodología exige resolver de forma individual una serie de desafíos visuales y numéricos que activan la agilidad mental:

Conteo de frecuencia: buscar y contar cuántas veces se repite un número específico dentro de una planilla saturada de dígitos.

buscar y contar cuántas veces se repite un número específico dentro de una planilla saturada de dígitos. Discriminación de caracteres: identificar y encerrar en un círculo únicamente los números dentro de una plantilla mixta con letras.

identificar y encerrar en un círculo únicamente los números dentro de una plantilla mixta con letras. Sopas de letras: ubicar palabras específicas cuadrícula por cuadrícula.

ubicar palabras específicas cuadrícula por cuadrícula. Cálculo de pares contiguos: encerrar parejas de números juntos que sumen exactamente siete.

encerrar parejas de números juntos que sumen exactamente siete. Secuencia de sumas consecutivas: trazar líneas continuas sumando de dos en dos hasta llegar al número 200.

trazar líneas continuas sumando de dos en dos hasta llegar al número 200. Ejercicios de codificación: anotar números bajo secuencias de letras siguiendo una clave de equivalencia dada.

¿Qué ejercicios de estimulación sugiere el INAPAM para adultos mayores dependientes?

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría estructuraron una alternativa adaptada para personas dependientes o que no saben leer ni escribir, la cual se realiza con el acompañamiento de un familiar o cuidador. Esta modalidad utiliza exclusivamente figuras geométricas y símbolos para ejercitar la concentración mediante dinámicas visuales guiadas:

Repetición en filas: identificar y encerrar el dibujo que se repite en una misma línea horizontal.

identificar y encerrar el dibujo que se repite en una misma línea horizontal. Repetición en columnas: localizar y marcar la figura que se duplica dentro de una columna vertical.

localizar y marcar la figura que se duplica dentro de una columna vertical. Unión de parejas sin cruces: conectar figuras idénticas distribuidas en la hoja sin que las líneas trazadas se crucen entre sí.

conectar figuras idénticas distribuidas en la hoja sin que las líneas trazadas se crucen entre sí. La búsqueda del patrón objetivo: encontrar y rodear todas las imágenes que sean idénticas al modelo de muestra superior.

Adultos mayores INAPAM ofrece alternativas para que adultos mayores dependientes también puedan ejercitar su mente. (Hector Vivas/Getty Images)

¿Por qué el INAPAM aconseja mantener la disciplina de este ejercicio durante tres meses?

El Manual de Estimulación Cognitiva para Personas Adultas Mayores detalla cómo el cerebro sufre cambios morfológicos, bioquímicos y metabólicos de forma natural con el paso del tiempo, lo que disminuye la plasticidad neuronal y la disponibilidad de neurotransmisores. La práctica constante de la atención detiene el avance del deterioro cognitivo y previene fallas cotidianas en el rendimiento mental.

El cumplimiento de la rutina de tres meses fortalece la capacidad de la persona para realizar sus actividades con mayor autonomía:

Permite mantener el enfoque en una sola tarea y evitar la dispersión provocada por el ruido del entorno.

y evitar la dispersión provocada por el ruido del entorno. Ayuda a retener información reciente, reduciendo el olvido de recados, citas médicas o la toma de medicamentos.

reciente, reduciendo el olvido de recados, citas médicas o la toma de medicamentos. Facilita la toma de decisiones, el cálculo de gastos en compras y la planificación de los trayectos diarios.

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