El 2026 traerá cuatro eclipses, dos de Luna y dos de Sol; uno oscurecerá por completo la Tierra

Este 2026 será recordado como “el año de los eclipses ”, pues de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y el resto de la comunidad científica, de febrero a agosto se podrán ver hasta dos de estos fenómenos naturales del Sol y la Luna.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer por agencias y científicos reconocidos, el primero de estos eventos ocurrirá el 17 de febrero con el eclipse solar anular, el cual también es conocido como “Anillo de Fuego”.

🌑☀️ #EclipseSolar | La NASA confirmó que en 2027 ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo XXI. Estos son los países en los que será visible 🔭https://t.co/cel2irn7m6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 15, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo serán los eclipses lunares y solares de este 2026?

Más allá del eclipse solar anular que ocurrirá en los primeros meses del 2026, es importante mencionar que también se prevé un evento más de este tipo, así como los llamados eclipses lunares que se extenderán hasta agosto próximo.

Según con la información de la comunidad científica, los eclipses se podrán ver las siguientes fechas:

Eclipse solar anular: el 17 de febrero

Eclipse solar total: el 12 de agosto

Eclipse lunar total: el 3 de marzo

Eclipse lunar parcial: del 27 al 28 de agosto

Es importante mencionar que el eclipse solar total del 12 de agosto fue marcado en el calendario de los científicos como uno de los eventos astronómicos más importantes del año y del siglo, esto gracias a las condiciones del mismo.

¿Por qué el eclipse solar total es el más importante del año?

De acuerdo con la comunidad científica, el eclipse solar de este 2026 será considerado como el más largo del siglo hasta el momento, esto gracias a que tendrá una duración aproximada a los 2 minutos y 20 segundos.

Además, se destacó a este evento astronómico gracias que el día se oscurecerá por completo durante varios segundos, así como por las regiones en donde será visible a plena luz del día.

¿En dónde se podrán ver los eclipses de 2026?

A pesar de lo impresionantes que pueden ser estos eventos astronómicos del 2026, la realidad es que en México solamente podrán ser visibles y de manera tenue los eclipses lunares.

Por su parte, los solares se podrán ver especialmente en varias regiones del continente europeo y el africano.

Auroras boreales tiñen de rojo el cielo de México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.