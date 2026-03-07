El eclipse solar más largo del siglo se acerca y te decimos si se podrá ver desde México

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será uno de los eventos astronómicos más impactantes del siglo XXI. Ese día, la Luna se alineará con el Sol y proyectará una sombra que cruzará varias regiones del planeta, creando minutos de oscuridad total en pleno día.

Astrónomos y agencias como la NASA ya lo consideran un fenómeno extraordinario debido a su duración. En algunos puntos del planeta la totalidad superará los 6 minutos, lo que lo convierte en uno de los eclipses más largos registrados en décadas. Sin embargo, la visibilidad dependerá de la ubicación geográfica.

¿Se verá el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en México?

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 no podrá observarse en su fase total desde México. La trayectoria de la sombra lunar se desplazará por el Atlántico, el norte de África y el Medio Oriente, por lo que el país queda fuera de la franja principal de oscuridad.

Además, el fenómeno ocurrirá durante horarios tempranos en América. Esto significa que en gran parte del territorio mexicano el Sol todavía estará bajo el horizonte, por lo que el evento no generará un eclipse parcial notable ni cambios visibles en la luz del día.

Lista de países donde sí se verá

España: Cádiz, Málaga y Gibraltar

Marruecos: Tánger

Argelia: Orán

Túnez y Libia: Zonas costeras como Bengasi

Egipto: Luxor, uno de los mejores puntos de observación

Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia

En Luxor, Egipto, la totalidad alcanzará 6 minutos y 23 segundos, una duración poco común que atraerá a científicos y turistas.

¿Cómo ver el eclipse desde México sin viajar?

Quienes permanezcan en México podrán seguir el fenómeno mediante transmisiones en vivo por:



NASA

Observatorio Europeo del Sur

Portales astronómicos como timeanddate.com

Ofrecerán video en directo con telescopios profesionales, comentarios de expertos y horarios ajustados a la zona horaria mexicana.

¿A dónde viajar desde México para verlo?

Cádiz o Gibraltar, España

Totalidad cercana a 3 minutos Playas y fácil acceso desde Madrid

Tánger, Marruecos

Totalidad de hasta 5 minutos Alta probabilidad de cielos despejados

Luxor, Egipto

Totalidad máxima de 6:23 minutos Escenario histórico con templos antiguos

Jeddah, Arabia Saudita

Totalidad cercana a 5 minutos Ubicación en la costa del Mar Rojo



Presupuesto de viajes para apartar desde 2026

Debido a la demanda esperada, expertos recomiendan planear el viaje con anticipación. Los costos estimados para un viaje de 7 a 10 días desde CDMX son:



España:

Entre 27,000 y 45,000 pesos Vuelos directos desde CDMX

Egipto:

Entre 36,000 y 63,000 pesos Incluye vuelo internacional y conexión interna

Tours especializados:

De 145,000 a más de 300,000 pesos Incluyen guías astronómicos y equipo de observación



Recomendaciones para ver un eclipse de forma segura

Usar gafas certificadas ISO 12312-2

No mirar directamente al Sol sin protección

Evitar telescopios o binoculares sin filtros solares

Supervisar a niños durante la observación

Llevar agua, protector solar y sombrero

Durante la fase total se pueden retirar las gafas por unos instantes, pero deben colocarse nuevamente en cuanto la luz solar reaparezca.