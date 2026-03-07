El eclipse solar más largo del siglo se acerca y te decimos si se podrá ver desde México
El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 tendrá más de seis minutos de totalidad oscuridad, conoce las regiones para verlo y cómo prepararte para el evento.
El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será uno de los eventos astronómicos más impactantes del siglo XXI. Ese día, la Luna se alineará con el Sol y proyectará una sombra que cruzará varias regiones del planeta, creando minutos de oscuridad total en pleno día.
Astrónomos y agencias como la NASA ya lo consideran un fenómeno extraordinario debido a su duración. En algunos puntos del planeta la totalidad superará los 6 minutos, lo que lo convierte en uno de los eclipses más largos registrados en décadas. Sin embargo, la visibilidad dependerá de la ubicación geográfica.
¿Se verá el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en México?
El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 no podrá observarse en su fase total desde México. La trayectoria de la sombra lunar se desplazará por el Atlántico, el norte de África y el Medio Oriente, por lo que el país queda fuera de la franja principal de oscuridad.
Además, el fenómeno ocurrirá durante horarios tempranos en América. Esto significa que en gran parte del territorio mexicano el Sol todavía estará bajo el horizonte, por lo que el evento no generará un eclipse parcial notable ni cambios visibles en la luz del día.
Lista de países donde sí se verá
- España: Cádiz, Málaga y Gibraltar
- Marruecos: Tánger
- Argelia: Orán
- Túnez y Libia: Zonas costeras como Bengasi
- Egipto: Luxor, uno de los mejores puntos de observación
- Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia
En Luxor, Egipto, la totalidad alcanzará 6 minutos y 23 segundos, una duración poco común que atraerá a científicos y turistas.
¿Cómo ver el eclipse desde México sin viajar?
Quienes permanezcan en México podrán seguir el fenómeno mediante transmisiones en vivo por:
- NASA
- Observatorio Europeo del Sur
- Portales astronómicos como timeanddate.com
Ofrecerán video en directo con telescopios profesionales, comentarios de expertos y horarios ajustados a la zona horaria mexicana.
¿A dónde viajar desde México para verlo?
- Cádiz o Gibraltar, España
- Totalidad cercana a 3 minutos
- Playas y fácil acceso desde Madrid
- Tánger, Marruecos
- Totalidad de hasta 5 minutos
- Alta probabilidad de cielos despejados
- Luxor, Egipto
- Totalidad máxima de 6:23 minutos
- Escenario histórico con templos antiguos
- Jeddah, Arabia Saudita
- Totalidad cercana a 5 minutos
- Ubicación en la costa del Mar Rojo
Presupuesto de viajes para apartar desde 2026
Debido a la demanda esperada, expertos recomiendan planear el viaje con anticipación. Los costos estimados para un viaje de 7 a 10 días desde CDMX son:
- España:
- Entre 27,000 y 45,000 pesos
- Vuelos directos desde CDMX
- Egipto:
- Entre 36,000 y 63,000 pesos
- Incluye vuelo internacional y conexión interna
- Tours especializados:
- De 145,000 a más de 300,000 pesos
- Incluyen guías astronómicos y equipo de observación
Recomendaciones para ver un eclipse de forma segura
- Usar gafas certificadas ISO 12312-2
- No mirar directamente al Sol sin protección
- Evitar telescopios o binoculares sin filtros solares
- Supervisar a niños durante la observación
- Llevar agua, protector solar y sombrero
Durante la fase total se pueden retirar las gafas por unos instantes, pero deben colocarse nuevamente en cuanto la luz solar reaparezca.
