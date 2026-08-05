Parientes del chayote en peligro de extinción, advierte Instituto de Ecología

El chayote es un alimento que pertenece al genero Sechium y dos especies cercanas a este podrían estar en peligro de extinción de acuerdo con una reciente investigación publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Parientes del chayote en peligro de extinción

De acuerdo con la investigación, se prevé que para el 2080 la mitad del área actual en la que se desarrolla el Sechium desaparezca debido al cambio climático. Las especies con más riesgo de desaparecer son la Sechium hintonii de los estados de México y Jalisco, y Sechium chinantlense, de Oaxaca.

Mientras que el chayote comestible que se cultiva en todo el país y la especie Sechium compositum, de Chiapas y Guatemala podría mantener la mitad de sus distribuciones para los próximos 25 años.

El chayote, una especie infrautilizada y descuidada

Cécile Truchot Taillefer -estudiante de doctorado-, Erika Aguirre Planter y Luis Eguiarte Fruns, todos integrantes del Instituto de Ecología de la UNAM; en colaboración muy cercana con el Dr. Rafael Lira, de la FES-Iztacala de la UNAM y la Dra. Alicia Mastretta realizaron un estudio para analizar el material genético de chayote y de algunos de sus parientes silvestres.

Se analizó el material genético, la identificación del lugar de domesticación del chayote, la distinción de los parientes más cercanos del chayote, y la medición de la cantidad de diversidad genética, así como su estado de conservación.

Además hicieron una recomendación para que las especies del género Sechium se incorporen a la Norma Oficial Mexicana para la protección ambiental de especies silvestres (NOM-059) y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

También es importante conservar su hábitat y actualizar modelos ecológicos ante escenarios futuros del cambio climático y así poder preservar el Sechium.

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