La NASA está lista para lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman

La NASA está a punto de iniciar una de las misiomes científicas más ambiciosas de los útimos años. El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, considerado el proximo gran observatorio espacial de la agencia estadounidese, está listo para su lanzamiento.
Con un presupuesto cercano a los 4 mil millones de dólares, el Roman trabajará desde el punto de Lagrange L2, aunos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, donde tambien opera el Telescopio Espacial James Webb.
¿Por qué es tan especial el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman
El gran atractivo de Nancy Grace Roman es su capacidad para capturar imágenes hasta 100 veces más amplias que el Telescopio Hubble en una sola observación, permitiéndole cartografiar regiones gigantescas del universo con gran detalle.
Además, esta maravilla de la tecnología generará más de 500 terabytes de datos científicos al año, superando la cantidad total obtenida por Hubble durante más de tres décadas de operación.
Gracias a su Wide Field Instrument y a un avanzado coronógrafo, el observatorio estudiará materia oscura, energía oscura, galaxias lejanas y miles de exoplanetas, además de intentar obtener imágenes directas de mundos fuera del Sistema Solar, una capacidad que marcará un avance tecnológico para futuras misiones.
Misión Nancy Grace Roman: podría cambiar la astronomía
Los científicos consideran que este nuevo Telescopio Espacial complementará el trabajo del James Webb. Mientras el Webb explora objetos muy lejanos con extraordinario detalle, el Roman realizará grandes censos del universo para identificar fenómenos que hoy permanecen ocultos, desde la evolución de miles de millones de galaxias hasta nuevos sistemas planetarios.
¿Cuándo es el lanzamiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman?
El lanzmiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman se tiene programado para el próximo 30 de agosto de 2026 y lo hará a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.
La misión, adelantada varios meses respecto al calendario original, buscará responder preguntas fundamentales sobre el universo. Desde allí observará el cosmos con una combinación única de sensibilidad y un enorme campo de visión.
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