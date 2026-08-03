La NASA está lista para lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman

La NASA está a punto de iniciar una de las misiomes científicas más ambiciosas de los útimos años. El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, considerado el proximo gran observatorio espacial de la agencia estadounidese, está listo para su lanzamiento.

Con un presupuesto cercano a los 4 mil millones de dólares, el Roman trabajará desde el punto de Lagrange L2, aunos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, donde tambien opera el Telescopio Espacial James Webb.

NASA’s next great observatory is almost here. 🚀 The Nancy Grace Roman Space Telescope is scheduled to launch on August 30, 2026. While the James Webb Space Telescope explores the Universe in incredible detail, Roman will survey enormous regions of the sky, helping scientists… pic.twitter.com/5XJ1MxdGV0 — Stellarix (@Stellarixorine) August 2, 2026





¿Por qué es tan especial el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman

El gran atractivo de Nancy Grace Roman es su capacidad para capturar imágenes hasta 100 veces más amplias que el Telescopio Hubble en una sola observación, permitiéndole cartografiar regiones gigantescas del universo con gran detalle.

Además, esta maravilla de la tecnología generará más de 500 terabytes de datos científicos al año, superando la cantidad total obtenida por Hubble durante más de tres décadas de operación.

In a month, NASA’s Nancy Grace Roman Space Telescope is set to embark on a journey to discover the unknowns of our universe!



Launching 9 months ahead of schedule, Roman is slated to lift off no earlier than 7:26 a.m. EDT on Sunday, Aug. 30 aboard a @SpaceX Falcon Heavy rocket. pic.twitter.com/rz7QAlYRJJ — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) July 30, 2026

Gracias a su Wide Field Instrument y a un avanzado coronógrafo, el observatorio estudiará materia oscura, energía oscura, galaxias lejanas y miles de exoplanetas, además de intentar obtener imágenes directas de mundos fuera del Sistema Solar, una capacidad que marcará un avance tecnológico para futuras misiones.

Misión Nancy Grace Roman: podría cambiar la astronomía

Los científicos consideran que este nuevo Telescopio Espacial complementará el trabajo del James Webb. Mientras el Webb explora objetos muy lejanos con extraordinario detalle, el Roman realizará grandes censos del universo para identificar fenómenos que hoy permanecen ocultos, desde la evolución de miles de millones de galaxias hasta nuevos sistemas planetarios.





¿Cuándo es el lanzamiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman?

El lanzmiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman se tiene programado para el próximo 30 de agosto de 2026 y lo hará a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La misión, adelantada varios meses respecto al calendario original, buscará responder preguntas fundamentales sobre el universo. Desde allí observará el cosmos con una combinación única de sensibilidad y un enorme campo de visión.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.