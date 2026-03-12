El gran eclipse solar total del 12 de agosto del 2026 será visible solo en estas regiones

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de la década. Sin embargo, quienes se encuentren en México no podrán observarlo. Durante el momento del evento, el Sol estará bajo el horizonte o apenas saliendo en gran parte del territorio nacional.

Esto significa que el fenómeno pasará prácticamente desapercibido para el país. Mientras el eclipse ocurra durante el atardecer en Europa, en México será de noche o de madrugada. Por esa razón, no habrá oscurecimiento del cielo ni cambios visibles en la iluminación natural.

¿Dónde sí se podrá ver?

El eclipse solar total solo será visible en una franja estrecha del planeta, principalmente en regiones cercanas al Ártico y Europa, como:



Océano Ártico

Noreste de Groenlandia

Oeste de Islandia

Península Ibérica, en España

En España, la trayectoria cruzará varias ciudades importantes como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. En otras zonas de Europa y el norte de Norteamérica solo se observará como eclipse parcial.

Detalles del eclipse solar del 12 de agosto

El fenómeno tendrá una duración aproximada de 4:30 horas desde el inicio hasta el final del evento.

Datos clave del eclipse solar:



Inicio: 09:34 horas (CDMX) en el mar de Bering

Máximo del eclipse: 11:46 horas (CDMX) cerca de Islandia

Fin del evento: 13:58 horas (CDMX) en el océano Atlántico

Duración de la totalidad máxima: 2 minutos con 18 segundos

En España, la fase total será relativamente breve porque el Sol estará muy bajo en el horizonte durante el atardecer. En ciudades como A Coruña la totalidad durará cerca de 76 segundos, mientras que en Burgos alcanzará aproximadamente 104 segundos, lo que aún permitirá observar uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del planeta.

¿Cómo observarlo si viajas?

Utilizar gafas especiales para eclipses con certificación internacional

Evitar mirar directamente al Sol sin protección

Usar filtros solares certificados en cámaras o telescopios

Elegir sitios elevados o sin obstáculos hacia el horizonte

La seguridad visual es fundamental, ya que incluso durante la fase parcial la radiación solar puede causar daños oculares.

¿Hay otros eventos astronómicos?

Los próximos eventos importantes en esa región serán:



Eclipse total el 2 de agosto de 2027

Eclipse anular el 26 de enero de 2028

Después de esa serie, España no volverá a experimentar un eclipse total hasta 2053. Por ello, muchos viajeros ya planean desplazarse para presenciar este fenómeno astronómico único.