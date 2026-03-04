¿Se verá en México? El Eclipse del Siglo tiene fecha confirmada y no se repetirá en 100 años

La conversación sobre eclipses volvió a tomar fuerza tras el anuncio de un evento que promete romper récords: un eclipse solar total que alcanzará una oscuridad de 6 minutos con 23 segundos. Después de lo que se vivió en 2024 en estados como Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, muchos en México se preguntan si volverá a repetirse una experiencia similar. La respuesta depende de la trayectoria de la sombra lunar y de la posición de la Tierra en ese momento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cuándo ocurrirá este eclipse y qué lo hace diferente

El llamado “Eclipse del Siglo” está programado para el 2 de agosto de 2027. Mientras la mayoría de los eclipses totales apenas superan un par de minutos, en esta ocasión la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá más de seis minutos de totalidad.

Ese tiempo ampliado hará posible observar la corona solar durante un lapso poco habitual. Los especialistas señalan que un fenómeno de esta magnitud no volverá a repetirse en los próximos 100 años.

Otro elemento que incrementa el interés es su recorrido. La franja de totalidad atravesará regiones con un importante valor histórico y cultural, lo que ha impulsado aún más la expectativa internacional.

¿Se podrá observar desde México?

La respuesta técnica es clara: no será visible. Dos factores lo explican:



La franja de totalidad cruzará principalmente el norte de África, el Medio Oriente y el sur de España, con impacto en ciudades como Cádiz y Málaga.

El horario del punto máximo coincidirá con alrededor de las 2:00 de la madrugada en territorio mexicano, cuando el Sol estará por debajo del horizonte.

El momento de mayor oscuridad se registrará en zonas como Luxor, en Egipto, muy lejos del continente americano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.