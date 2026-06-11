El cielo nos ha regalado espectáculos increíbles, y muchos de ellos ocurren en periodos de tiempo tan lejanos, que es casi imposible volver a vivirlos.

Si eres amante de los fenómenos astronómicos, en adn Noticias te compartimos la fecha del primer eclipse total de Sol previsto para este año 2026.

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Fecha del primer eclipse total de Sol 2026

De acuerdo con la NASA, este primer eclipse total de Sol ocurrirá el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 y, según el propio organismo, se tratará de uno de los eventos más esperados del presente siglo, en gran medida debido a su duración, así como al gran recorrido que tendrá.

Se prevé que el evento tenga una duración total de 4 horas con 20 minutos, tiempo en el que atravesará por diversas regiones del hemisferio norte del planeta Tierra.

¿El primer eclipse total de Sol 2026 será visible en México?

Debido a su trayectoria, se prevé que los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno astronómico sean localidades del norte, como Siberia o Groenlandia, además de la zona oeste de la isla de Islandia.

En Europa continental también será visible, pues algunas zonas del norte de España pasarán varios minutos bajo la oscuridad.

En el caso de Canadá y Estados Unidos, el fenómeno solo será visible en su fase parcial por algunos minutos, situación que también se repetirá en zonas de África Occidental.

Desafortunadamente para nosotros, las proyecciones astronómicas disponibles astronómicas no contemplan que México se encuentre dentro del recorrido, por lo que no se podrá apreciar ni de manera parcial.

Así puedes observar un eclipse solar de manera segura

Una de las experiencias más bellas que puede vivir una persona es un eclipse solar, pero para ello, es importante contar con el equipo adecuado. Estos son algunos artículos que pueden proteger tu vista durante este tipo de eventos:

Lentes certificados para eclipse solar .

. Filtros especiales con certificación internacional.

Recuerda que ver directamente al Sol, aunque sea solo por unos segundos, puede generar daño irreversible en la vista de las personas.

De igual forma, se recomienda evitar el uso de gafas de sol convencionales, telescopios, binoculares, cámaras fotográficas o telescopios durante este tipo de eventos, pues también pueden derivar con daños severos a la vista.

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