Lo revela el INAPAM: los 3 cambios silenciosos que sufre tu cerebro de forma natural al envejecer

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) explica que el envejecimiento genera de forma natural tres transformaciones biológicas en el cerebro: cambios morfológicos en su estructura, alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores y modificaciones metabólicas que afectan la comunicación entre neuronas.

Especialistas del organismo federal agregan que este proceso deteriora de manera paulatina la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. La institución detalla los mecanismos que transforman la masa encefálica con los años y ofrece un plan de acción para contrarrestar sus efectos.

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¿Cómo se transforma la estructura y el funcionamiento del cerebro durante la vejez según el INAPAM?

El Manual de Estimulación Cognitiva para Personas Adultas Mayores advierte que las modificaciones en la salud cerebral inician de forma imperceptible dentro del sistema nervioso central. Con el paso de los años, las personas experimentan pérdidas graduales que impactan directamente el rendimiento intelectual diario.

La investigación médica del INAPAM desglosa las tres alteraciones físicas y químicas que sufre el órgano principal del cuerpo:

Los cambios morfológicos provocan una reducción del tamaño cerebral de hasta un 10% por pérdida neuronal, junto con una acumulación celular que genera un estado proinflamatorio crónico.

provocan una reducción del tamaño cerebral de hasta un 10% por pérdida neuronal, junto con una acumulación celular que genera un estado proinflamatorio crónico. Las modificaciones bioquímicas disminuyen la síntesis, disponibilidad y eficacia de los neurotransmisores encargados de transmitir las señales nerviosas, reduciendo la plasticidad neuronal.

disminuyen la síntesis, disponibilidad y eficacia de los neurotransmisores encargados de transmitir las señales nerviosas, reduciendo la plasticidad neuronal. Las alteraciones metabólicas causan un descenso del 30% en las proteínas indispensables para la comunicación entre neuronas, además de elevar riesgos de hipoxia e hipoglucemia por problemas vasculares.

Deterioro cognitivo. El envejecimiento del cerebro es inevitable pero muchas de sus consecuencias se pueden combatir. (Manual de Estimulación Cognitiva para Personas Adultas Mayores del INAPAM)

¿Qué estrategias de estimulación cognitiva recomienda el INAPAM para proteger la memoria y la atención?

El Instituto Nacional de Geriatría señala que la pérdida de masa encefálica genera un síndrome conocido como deterioro cognitivo, el cual altera el control de las emociones y la retención de recuerdos. Para reducir esta vulnerabilidad, el programa del INAPAM promueve la creación de una reserva cognitiva mediante un entrenamiento estructurado de cinco sesiones semanales durante tres meses.

Las técnicas de estimulación mental para mitigar los fallos de atención y olvidos cotidianos exigen la práctica de hábitos específicos en el hogar:

Ejercitación de la atención focalizada: realizar talleres manuales de tejido o cerámica, concentrarse en una sola tarea sin multitareas y resolver planillas de búsqueda de símbolos o números.

realizar talleres manuales de tejido o cerámica, concentrarse en una sola tarea sin multitareas y resolver planillas de búsqueda de símbolos o números. Fortalecimiento de la memoria: llevar una agenda diaria estructurada, colocar recordatorios visuales de medicamentos y elaborar un diario personal o libro de vida.

llevar una agenda diaria estructurada, colocar recordatorios visuales de medicamentos y elaborar un diario personal o libro de vida. Desarrollo de funciones ejecutivas: organizar secuencias de pasos para actividades complejas, resolver cálculos mentales al comprar y leer diariamente de 10 a 30 minutos comentando lo aprendido.

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