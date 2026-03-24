Los cambios de nombre que ha tenido el Estadio Azteca de cara a la reapertura con el México vs Portugal

El Estadio Azteca es uno de los templos del futbol con mayor historia a nivel internacional, pues más allá de que será el primer inmueble en donde se disputen tres partidos inaugurales del Mundial de la FIFA, el Coloso de Santa Úrsula puede presumir ya haber contado con tres nombres diferentes desde que se edificó.

El primer nombre que recibió el inmueble fue justamente “Estadio Azteca”, el cual se le colocó con la firme convicción de enaltecer la cultura de nuestro país de cara al inicio del Mundial México 1970, el primero en disputarse dentro de la República Mexicana.

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Nombres que ha tenido el Estadio Azteca desde su apertura

Con el paso de los años y a más de 30 años de la inauguración del Azteca, los dueños del recinto optaron por cambiarle el nombre a “Estadio Guillermo Cañedo”, el cual estuvo vigente solamente de forma temporal tras el poco impacto que tuvo en la afición mexicana.

Por otro lado, el tercer nombre que recibió el Coloso de Santa Úrsula fue “Estadio Banorte”, esto como parte de la estrategia generada para garantizar la remodelación del inmueble que en junio próximo estará abriendo el Mundial 2026 de la FIFA.

¿Por qué se le cambió el nombre al Estadio Azteca?

Como bien se mencionó anteriormente, el primer cambio de nombre del estadio llegó como parte de un homenaje dedicado a uno de los directivos dueños del inmueble, sin embargo al no generar una adaptación importante por parte de la afición, se le renombró nuevamente “Estadio Azteca”.

Por último, el nombre que tiene actualmente el Coloso de Santa Úrsula se le colocó como parte de los acuerdos comerciales para la remodelación del estadio, el cual debía cumplir ciertos requisitos para poder albergar el Mundial 2026 de la FIFA.

Fecha de apertura y primer partido del Azteca

Fue el 29 de mayo de 1966 que se inauguró oficialmente el Estadio Azteca, esto en un partido amistoso entre las Águilas del América y el Torino FC que terminó en un empate a dos goles.

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