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EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 3 de julio 2026

Messi comanda a Argentina ante la sorpresa del Mundial 2026: Cabo Verde; los colombianos también salen a escena.

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Escrito por: Samuel Aguirre

Los 16avos de final llegan a su fin; este viernes se disputan los últimos duelos para conocer a los invitados a la siguiente ronda.

Australia se mide ante Egipto, Argentina enfrenta a Cabo Verde y finalmente Colombia va contra Ghana.

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