EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 3 de julio 2026

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Australia se mide ante Egipto, Argentina enfrenta a Cabo Verde y finalmente Colombia va contra Ghana.
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