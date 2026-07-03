Aplicarán Ley Seca en el México vs Inglaterra; añaden colonias donde se prohibirá el alcohol

Si planeabas comprar bebidas alcohólicas este domingo en algunas de las zonas más concurridas de la capital del país, toma precauciones. El Gobierno de la Ciudad de México informó que se aplicará Ley Seca durante toda la jornada dominical y, además, amplió la medida al incorporar dos colonias más a la restricción, justo en la jornada del México vs Inglaterra, en losm octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con esta actualización, la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas aplicará en seis colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, una decisión que busca preservar el orden público durante las actividades programadas en la zona.

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Amplían la Ley Seca en la CDMX: estas son las seis colonias donde no podrás comprar alcohol este domingo





¿Dónde habrá Ley Seca? Lista de colonias de CDMX con prohibición de venta de alcohol:

Cuauhtémoc

Juárez

Tabacalera

Centro Histórico

Roma Norte

Condesa.

La Ley Seca en CDMX se aplicará a partir de las 00:00 hrs del 5 de julio hasta las 07:00 hrs del 6 de julio de 2026.

Las colonias Roma Norte y Condesa fueron incorporadas posteriormente a la medida, ampliando el perímetro donde estará vigente la restricción de venta de alcohol.





¿Qué significa la Ley Seca?

Esto quiere decir que durante el periodo establecido por las autoridades, quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles como:

Tiendas de autoservicio

Tiendas de conveniencia

Vinaterías

Abarrotes

Supermercados

Otros negocios autorizados para comercializar alcohol.

Este tipo de restricción busca evitar incidentes relacionados con el consumo de bebidas embriagantes durante eventos de alta concentración de personas y facilitar las labores de seguridad y protección civil, en este caso durante la jornada del México vs. Inglaterra.

¿Qué pasa si un negocio incumple la medida?

Los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca pueden enfrentar sanciones administrativas, que incluyen multas, suspensión de actividades e incluso la clausura temporal del establecimiento, conforme a la normatividad vigente en la CDMX.

Ante lo anterior, en adn NOTICIAS se hace un llamado tanto a comerciantes como a la población para respetar la disposición y festejar con responsabilidad y respeto.

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