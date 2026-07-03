Los mejores memes y más divertidos del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección Azteca derrotó a Ecuador en el primer partido de eliminación directa del Mundial 2026 y con eso se clasificó a los octavos de final donde se enfrentará a Harry Keane y compañía en un partido que ha rebasado las canchas y ahora se juega en las redes sociales por lo que en adn Noticias te traemos una selección de los mejores memes del México vs Inglaterra que han llenado de risas y buen humor la red.

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Mejores memes del México vs Inglaterra

La picardía mexicana es característica y ante un juego histórico como será el de octavos de final ante los ingleses los internautas han comenzado a lanzar memes comparativos entre elementos de la cultura popular mexicana y británica por lo que la red ha sido invadida de estos memes que seguro te arrancarán una que otra sonrisa ¿Y si, sí?

México vs Inglaterra 🇲🇽/🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/2fHwDOjAbY — Victor Hernández (@ZomVick) July 2, 2026

México vs Inglaterra 🔥



Vamos ganando por goleada alv🤩 pic.twitter.com/U9eP6BXQyc — Espartano (@EspartanoPicks) July 3, 2026

Para mí, el México vs. Inglaterra terminará en un rotundo empate. pic.twitter.com/sTlvJoNvtR — Oscarrito (@Oskr_tweet) July 2, 2026

Pues ya armemos un hilo colectivo, en el tuit citado, de los memes del México 🇲🇽 vs Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ahí van un par más… 👇 https://t.co/xcpY2TekXq pic.twitter.com/qoO5m2Utus — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) July 2, 2026

yo con Louis, Zayn y harry el domingo que sea el México vs inglaterra pic.twitter.com/tEvrBrZ8bA — sharon𐙚 (@lukelvsvelaris) July 1, 2026

Pausa de hidratación de México vs Inglaterra 😂 pic.twitter.com/hsXJAkJaqU — •ᒪᑌᑎᗩ• (@Lunita_Os) July 1, 2026

cuando mexico le gane a inglaterra y por fin nos devuelvan el penacho de moctezuma pic.twitter.com/RDMWnGa0a5 — vany (@ohnimrec) July 2, 2026

cuando mexico le gane a inglaterra y por fin nos devuelvan el penacho de moctezuma pic.twitter.com/RDMWnGa0a5 — vany (@ohnimrec) July 2, 2026

Cuatro selecciones disputan el pase a Miami, para los cuartos de final, con la mira puesta en llegar después a la semifinal en Atlanta. Los vikingos de Noruega, la magia de Brasil y el poder de Inglaterra.



Pero, sin duda, el equipo en el que nadie confiaba y que viene con todo… pic.twitter.com/cCjRFJXga6 — Tarsicio Sañudo - Postandfly (@postandfly) July 2, 2026

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