Los mejores memes y más divertidos del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección Azteca derrotó a Ecuador en el primer partido de eliminación directa del Mundial 2026 y con eso se clasificó a los octavos de final donde se enfrentará a Harry Keane y compañía en un partido que ha rebasado las canchas y ahora se juega en las redes sociales por lo que en adn Noticias te traemos una selección de los mejores memes del México vs Inglaterra que han llenado de risas y buen humor la red.
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Mejores memes del México vs Inglaterra
La picardía mexicana es característica y ante un juego histórico como será el de octavos de final ante los ingleses los internautas han comenzado a lanzar memes comparativos entre elementos de la cultura popular mexicana y británica por lo que la red ha sido invadida de estos memes que seguro te arrancarán una que otra sonrisa ¿Y si, sí?
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