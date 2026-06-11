¡Bellísima! NASA comparte fotos nunca antes vistas de la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió imágenes nuevas y nunca antes vistas de la Luna que fueron captadas durante la misión Artemis II.

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Difunden nuevas imágenes de la Luna

A través de redes sociales se compartieron las imágenes de la Luna que fueron tomadas el pasado 6 de abril de 2026 cuando cuatro astronautas viajaron a bordo de la nave espacial Orion y realizaron un sobrevuelo lunar.

En las imágenes se pueden ver los cráteres de todos los tamaños. Se observa la cara oculta de la Luna, que sigue siendo de interés científicos por sus diferencias frente al lado visible desde la Tierra.

Durante el sobrevuelo se pudieron capturar fenómenos poco comunes y los tripulantes pudieron presenciar un eclipse solar desde el espacio profundo con la Luna bloqueando la luz del Sol.

Behold: new and previously unseen imagery from our Artemis II mission!



These images were captured on April 6, 2026, when the four astronauts aboard the Orion spacecraft conducted the lunar flyby portion of their ten-day journey. pic.twitter.com/yQozyMpqAL — NASA Artemis (@NASAArtemis) June 10, 2026

Misión Artemis III

Unos meses después de que se llevara a cabo la misión espacial Artemis II, la NASA ya se encuentra preparando la III. La tripulación estará formada por:

Randy Bresnik (Comandante): Astronauta de la NASA, veterano de vuelos espaciales

(Comandante): Astronauta de la NASA, veterano de vuelos espaciales Luca Parmitano (Piloto): Astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), originario de Italia.

(Piloto): Astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), originario de Italia. Frank Rubio (Especialista de misión): Astronauta de la NASA y teniente coronel, reconocido por su estancia prolongada en la Estación Espacial Internacional, y de origen salvadoreño.

(Especialista de misión): Astronauta de la NASA y teniente coronel, reconocido por su estancia prolongada en la Estación Espacial Internacional, y de origen salvadoreño. Andre Douglas (Especialista de misión): Ingeniero aeroespacial y exoficial de la Guardia Costera de EE. UU

Para esta misión todavía no se tiene previsto el alunizaje pero la nave Orion será lanzada con el cohete SLS y realizará pruebas de acoplamiento con sistemas de Blue Origin y Space X.

Los astronautas pasarán alrededor de dos semanas en el espacio realizando demostraciones técnicas y evaluando el comportamiento de los sistemas en condiciones reales. Esta misión está programada para realizarse en 2027.

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