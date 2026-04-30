El pasado 6 de abril, poco antes de que la Tierra desapareciera detrás de la Luna desde la nave Orión y perdiese su señal de radio durante 40 minutos, la tripulación de Artemis II tomó la decisión de capturar esta impactante imagen del Universo.

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La fotografía recuerda a la icónica imagen de “Salida de la Tierra” del Apolo 8 Bill Anders de 1968, cuando se realizó el primer viaje de la humanidad alrededor de la Luna.

"Salida de la Tierra" de Apolo 8 Conocida en inglés como "Earthrise" es una icónica fotografía tomada por el astronauta William Anders el 24 de diciembre de 1968 durante la misión Apolo 8. (NASA)

Y mientras los astronautas sobrevolaban el lado lejano y oscuro de la Luna, la tripulación se dedicó a fotografiar y describir las características del terreno, incluyendo los cráteres de impacto, antiguos flujos de lava, grietas y cordilleras.

Por ello, en adn Noticias te traemos paso a paso dónde descargar las imágenes para cada dispositivo digital que necesites.

¿Cómo descargar en HD las fotografías de la Tierra y la Luna tomadas por Artemis II?

Para descargar la icónica imagen que nosotros pusimos para ilustrar esta nota, solo debes hacer clic en el siguiente enlace:

En esta página encontrarás el formato para escritorio, tanto en HD como en 4K y su versión para el celular.

Fondos de pantalla de la NASA La NASA publicó 22 impresionantes fotos para que puedas usarlas de fondo de pantalla para el celular. (NASA)

Asimismo, la NASA liberó otra página donde se pueden ver los fondos de pantalla exclusivos para celular con 22 fotos diferentes.

Escoge la que más te guste y personaliza tus dispositivos móviles con las increíbles fotos que nos dejó Artemis II.