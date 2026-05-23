La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) identificó en la atmósfera de Marte un fenómeno nunca antes observado capaz de cambiar la forma en la que se entendía la interacción entre el planeta, el viento solar y la llamada meteorología espacial.

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Detectan en Marte un efecto inesperado

El descubrimiento fue publicado en Nature Comunications gracias a los datos de la misión MAVEN, al revisar mediciones tomadas en diciembre de 2023 cuando una gran tormenta solar alcanzó a Marte.

De acuerdo con la información el fenómeno detectado se conoce como efecto Zwan-Wolf y solo se había observado en magnetósferas planetarias como la de la Tierra. Funciona con una presión que empuja partículas cargadas a lo largo de estructuras magnéticas similar a una pasta de dientes que sale de un tubo al ser comprimido.

Lo interesante es que Marte no cuenta con un campo magnético global como el terrestre y por ello interactúa distinto con el viento solar. Este fenómeno fue localizado en la ionosfera de Marte, una región situada por debajo de los 200 kilómetros de altitud y rica en partículas eléctricamente cargadas.

Los datos de MAVEN mostraron que el plasma estaba siendo comprimido y redistribuido alrededor de la atmósfera de Marte durante el impacto de la tormenta solar.

El impacto de los eventos solares

Christopher Fowler, profesor investigador asistente de la Universidad de Virginia Occidental y autor del estudio señaló que nunca habría imaginado que sería este efecto pues no se había visto antes.

El equipo revisó mediciones de observaciones del campo magnético y del entorno de partículas cargadas y concluyeron que se trataba del efecto Zwan-Wolf amplificado por un episodio intenso de meteorología espacial.

Esto podría ayudar a interpretar procesos similares en otros mundo como Venus o Titán y ayuda a entender cómo los grandes eventos solares afectan sondas, orbitadores y futuros activos de Marte.

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