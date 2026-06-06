Un grupo de investigadores, estudiantes y especialistas descubrieron tres especies de salamandras nunca antes descritas lo que amplía el conocimiento sobre la riqueza biológica de nuestro país, aquí te contamos todo sobre esta fascinante especie.

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Descubren tres especies de salamandras

El doctor Víctor Hugo Jiménez Arcos, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue quien encabezó la investigación cuyo objetivo era estudiar la fauna de la región.

Sin embargo, el proyecto se convirtió en un descubrimiento científico de mucha relevancia pues se hallaron 3 nuevas especies que llevan por nombre:

Pseudoeurycea euguii, por Euguii Roy Martínez Pérez, un joven originario de Oaxaca que trabajó en favor de la conservación de los bosques nublados de la Sierra Sur del estado y que falleció en 2020.

Salamandra Nueva especie de salamandra (UNAM)

Pseudoeurycea parraoleae por la doctora Gabriela Parra Olea, del Instituto de Biología de la UNAM, la máxima autoridad en el estudio y conservación de los anfibios en México.

Nueva salamandra Descubren nueva especie de salamandra (UNAM)

Pseudoeurycea natsii con el nombre de “Na tsií”, proveniente del idioma mazateco que puede traducirse como “reina de la lluvia”.

Descubren nuevas especies de salamandra Investigadores descubren nuevas especies de salamandra en Oaxaca. (UNAM)

Características de las nuevas especies

Estas salamandras tienen características muy peculiares, la Pseudoeurycea euguii tiene un cuerpo alargado y extremidades pequeñas. La Pseudoeurycea parraoleae tiene extremidades largas que le permiten desplazarse en superficies verticales y rocosas. Mientras que la Pseudoeurycea natsii vive en ramas, musgos y orquídeas y se le clasifica como arborícola.

El único rasgo que une a las especies es que pertenecen al grupo de salamandras sin pulmones ya que respiran a través de la piel y los tejidos de la cavidad bucal. Esto las vuelve muy sensibles pues cualquier alteración en el aire, agua o suelo puede afectar sus procesos fisiológicos.

Además, es muy importante destacar que debido a que estas tres especies fueron encontradas en una zona muy específica cualquier alteración podría poner en riesgo su supervivencia.

Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de conservar los bosques nublados ya que es uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados del país.

Un tesoro que enriquece la biodiversidad mexicana.



Lidera @FESI_UNAM descubrimiento de tres nuevas especies de salamandras en la Sierra Mazateca de Oaxaca.@unamglobal te cuenta cuáles son.https://t.co/zhbb7LFxnP pic.twitter.com/aOrykPHzWi — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) June 6, 2026

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