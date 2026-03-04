Descubren nueva especie de roedor semiacuático en Perú

En el planeta existen muchas especies poco conocidas y otras completamente desconocidas y la revista American Museum Novitates publicó el hallazgo de un roedor semiacuático que durante muchos años pasó inadvertido entre la vegetación.

Hallan especie de roedor semiacuático

El hallazgo ocurrió en los bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes peruanos y se le registró como Incanomys parviauris. Se distingue por sus orejas pequeñas ocultas por el pelaje, cuatro almohadillas en las manos, incisivos y cráneo con rasgos propios. Tiene un pelaje dorsal grisáceo y ventral plateado.

De acuerdo con los análisis genéticos, esta especie de roedor mantiene una relación cercana con el Incanomys mayopuma, es decir que es una "especie hermana" del roedor andino.

Especie protegida en cuatro unidades de conservación

Actualmente la especie se encuentra protegida en el Santuario Nacional Cordillera de Colán, el Parque Nacional del Río Abiseo, el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish y el Área de Conservación Privada Copallín.

Estas áreas son fundamentales para conservar hábitats de alta montaña y permitir investigaciones científicas que revelan especies endémicas.

Además, el Sernanp destacó que este descubrimiento revela la importancia de continuar con estudios sistemáticos y monitoreo en ecosistemas de montaña donde aún existen especies desconocidas para la ciencia.

Un dato importante a destacar es que los roedores son un amplio grupo de mamíferos pues existen unas 2 mil 270 especies entre las que se encuentran las ratas, castores, ardillas, hámsters, liebres y cobayas. Destacan por tener unos pronunciados incisivos que nunca dejan de crecer y suelen ser pequeños y caminar en cuatro patas.

