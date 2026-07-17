Meteorito que impactó en Nueva Jersey tenía compuestos extraterrestres

El pasado 16 de julio de 2024, un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Hillsborough, Nueva Jersey y tras realizar varios análisis de este se determino que contenía aminoácidos de origen extraterrestre.

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Características del meteorito Hillsborough

Fue clasificado como una condritas carbonáceas cm1/2, una categoría poco frecuente dentro de los meteoritos conocidos. La C hace referencia a la riqueza en carbono y la M alude al meteorito Mighei que cayó en 1889 en Ucrania.

Es la primera que ha podido estudiarse a pesar de que parecía arcilla o piedra sólida, es uno de los más valiosos científicamente jamás recuperados. Tras realizar un análisis se determinó que contenía moléculas probióticas y componentes básicos de la vida y una gran variedad de aminoácidos y compuestos orgánicos solubles que no existen en la tierra, es decir son de origen extraterrestre.

También se encontraron sales minerales y restos de salmueras antiguas que habrían estado en la subsuperficie del asteroide progenitor.

Hillsborough revelaría el origen de la vida

La composición de este meteorito indica que los cuerpos celestes habrían transportado ingredientes claves para el surgimiento de la vida, es decir que se generaron moléculas, aminoácidos y ácidos carboxílicos que formaron el inventario probiótico terrestre.

Las condritas carbonáceas primitivas pudieron haber aportado carbono y nitrógeno en formas compatibles con el desarrollo de organismos vivos.

¿Cómo fue la caída del meteorito?

Fue el 15 de julio de 2024 cuando un meteorito de más de un kilo se estrelló contra el techo de una casa en Nueva Jersey. Entró a la atmósfera terrestre a una velocidad de 14.4 kilómetros por segundo.

La roca era frágil y se rompió en pedazos dejando una larga nube de guijarros que caían extendiéndose desde Staten Island hasta Nueva Jersey. El único pedazo de meteorito que se pudo recuperar fue el que cayó en el techo de una casa y este ha revelado información muy importante sobre el origen de la vida.

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