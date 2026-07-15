Terremotos desplazaron la superficie de Venezuela; NASA revela un impactante hallazgo

Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejaron una huella visible incluso desde el espacio. La NASA informó que los sismos provocaron el desplazamiento de estas 60 xcentímetros de la superficie terrestre en zona cercanas a Caracas y La Guaira un fenómeno registrado gracias a imágenes captadas por el satélite NISSAR.

El hallazgo permite comprender con mayor precisión la magnitud del evento sísmico, además de las razones por las que algunas de las zonas más pobladas del país sufrieron un daño tan severos.

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¿Cómo detectó la NASA el desplazamiento de la superficie en Venezuela tras los sismos?

La agencia espacial explicó que los científicos compararon imágenes obtenidas por el Observaroio NASA-ISRO Synthertic Aperture Radar (NISAR), antes y después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio de 2026.

Para ello utilizaron la técnica de interferometría de radar de apertura sintética (InSAR), capaz de detectar variaciones de apenas centímetros en la posición del terreno mediante el análisis de imágenes satelitales tomadas en diferentes fechas.

Los mapas elaborados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, muestran que las áreas marcadas en azul experimentar un desplazamiento hacia el oeste y hacia abajo, mientras que la zonas en rojo se movieron hacia el éste y hacia arriba.

Dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. Este mapa utiliza datos del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por sus siglas en inglés), una misión de @NASAEarth en colaboración con @isro, antes y después de los sismos. El mapa aporta… pic.twitter.com/biMnZoGepS — NASA en español (@NASA_es) July 13, 2026

¿Por qué los terremotos causaron tanto deño en La Guaira y Caracas?

Según el Geofísico Eric Fielding, del JPL, la ruptura de la falla avanzó bajo zona cercanas al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, al norte de Caracas, donde se registró el mayor movimiento horizontal del terreno, alcanzando hasta 60 centímetros.

El especialista explica que este comportamiento está relacionado con el sistema de fallas de San Sebastián, ubicado en el límite entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, donde durante años se acumuló un enorme tensión tectónica.

La NASA destaca que se trata de la primera ocasión en que el sistema de Respuesta Urgente (Urgent Response) de NISAR, se utiliza para cartografiar el desplazamiento superficial provocado por un gran terremoto.

Recently, two powerful earthquakes struck Venezuela.



NASA satellites captured imagery and data that are supporting response efforts. This NISAR map shows how the quakes shifted the land surface. Explore more: https://t.co/Z5QzddXuW5 pic.twitter.com/FtLsmHdAte — NASA Science (@NASAScience_) June 29, 2026

Además, los datos fueron compartidos por el Servicio Geológico en Estados Unidos (USGS) que los empleó para perfeccionar su modelo de ruptura de falla y comprender mejor el origen de los años registrados.

Este avance demuestra como la tecnología espacial se ha convertido en una herramienta clave para analizar desastres naturales, mejor la respuesta de las autoridades y fortalecer la prevención ante futuros terremotos.

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