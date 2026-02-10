Huevos fósiles casi intactos de 72 millones de años revelan secretos de la prehistoria

Un equipo de paleontólogos halló huevos de dinosaurio en estado extraordinario de conservación en el yacimiento de Poyos, en Guadalajara, Castilla-La Mancha. Los fósiles pertenecen al final del Cretácico y fueron extraídos mediante un proyecto financiado por el Gobierno regional de España.

El descubrimiento incluye cuatro huevos completos de titanosaurios, dinosaurios herbívoros gigantes que dominaron la Tierra antes de la extinción masiva. Los análisis fueron publicados en la revista científica Cretaceous Research.

El descubrimiento tuvo lugar en el yacimiento cretácico de Poyos, ubicado en una zona elevada de la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha).|Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA)

¿Dónde y cómo se encontró este tesoro prehistórico?

De acuerdo con la presentación de los fósiles del MUPA; el hallazgo ocurrió en una zona elevada del yacimiento cretácico de Poyos, conocida por su riqueza fósil.

Los científicos excavaron con técnicas de alta precisión para preservar incluso las capas microscópicas de las cáscaras.

¿A qué dinosaurios pertenecen estos huevos?

Los huevos corresponden a titanosaurios, saurópodos de hasta 15 metros de longitud.

Se identificaron dos tipos distintos, lo que indica la presencia de varias especies compartiendo áreas de anidación.

¿Qué hace tan especial este hallazgo?

Lo inusual es que los huevos pertenecen a dos ootaxones diferentes en el mismo nivel geológico:



Fusioolithus baghensis, ya conocido

ya conocido Litosoolithus poyosi, una nueva especie fósil

Esto sugiere convivencia y diversidad reproductiva poco común en el registro fósil.

¿Por qué se conservaron tan bien?

Los sedimentos finos y la estabilidad del terreno favorecieron una fosilización lenta.

Estas condiciones protegieron incluso las estructuras más frágiles de las cáscaras.

¿Qué nos pueden contar estos huevos?

Cada huevo funciona como una cápsula del tiempo:



Estrategias reproductivas

Clima del Cretácico

Comportamiento de anidación

También refuerzan la idea de que Europa fue refugio final de ciertos dinosaurios.

¿Dónde se pueden ver hoy estos huevos?

Los fósiles se exhiben en una vitrina especial del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca.

La muestra forma parte de la exposición permanente y atrae a científicos de todo el mundo.

