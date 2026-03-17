Increíble, pero real: un extraño dinosaurio descubierto en África desconcierta a científicos

Un equipo de paleontólogos identificó en África una nueva especie de dinosaurio que está cambiando lo que se sabía sobre la evolución de los anquilosaurios. El animal vivió hace aproximadamente 165 millones de años, durante el Jurásico Medio, y destaca por una característica poco común: un sistema de espinas fusionadas a los huesos que formaba una especie de collar protector alrededor del cuello.

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El dinosaurio más antiguo de su tipo descubierto hasta ahora

La especie fue bautizada Spicomellus afer, un nombre que describe su peculiar anatomía. “Spicomellus” combina términos latinos que hacen referencia a “espina” y “brazalete”, en alusión a las espinas que se integraban directamente con los huesos del animal y formaban una estructura similar a una pulsera o collar espinoso.

Los investigadores señalan que se trata del anquilosaurio más antiguo conocido hasta ahora, un grupo de dinosaurios herbívoros famosos por su fuerte protección corporal.

Entre sus rasgos más característicos se encontraban:



Cuerpo bajo y ancho cubierto de placas óseas.

Espinas y estructuras de defensa integradas en la piel.

Patas cortas y robustas adaptadas para sostener su peso.

Dentadura especializada para triturar vegetación dura.

Estos dinosaurios habitaron la Tierra desde hace unos 165 millones de años hasta el final del Cretácico, y sus fósiles se han encontrado en regiones como América del Norte, Europa, Asia y África.

Una armadura única que sorprende a los científicos

Durante una expedición realizada en 2023, los especialistas recuperaron varios fragmentos del esqueleto, incluidos elementos de la cola. Aunque el extremo no se conservó, el análisis reveló vértebras fusionadas que formaban una estructura similar a un mango, rasgo que en especies posteriores serviría para sostener el famoso garrote caudal de algunos anquilosaurios.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su armadura. El estudio sugiere que las espinas del cuello superaban el metro de longitud y estaban directamente unidas al hueso, algo extremadamente raro en el registro fósil.

Según los investigadores, desarrollar una protección de este tipo habría requerido un gasto energético considerable, lo que demuestra la importancia de la defensa frente a depredadores en la evolución de estos animales.

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